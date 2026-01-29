Prebilič noče ubogati Kučana

Piše: Spletni časopis

Prerod bo na volitvah nastopil samostojno. Tako so se v stranki Vladimirja Prebiliča uprli zamisli v intervju Milana Kučana za Reporter, da bi se morala stranka Prerod vendarle povezati s SD Matjaža Hana, da bi preprečili drobljenje glasov na levici.

S sporočilom, da gredo na volitve samostojno, so se odzvali tudi na poročanja, da je v drugo Hanu tak pogovor predlagal Vladimir Prebilič, to je razkril Han sam za portal Info360. Prvič je pogovor predlagal Han, a so v Prerodu povezovanje po tem zavrnili. Kroži pa tudi še dodatna ideja o povezovanju Preroda, stranke Mi, Socialisti in Piratov. Tako so se na vse to odzvali iz Preroda:

“Ker se pojavljajo vedno nove špekulacije o predvolilnem povezovanju, ki vključujejo tudi Prerod – Stranko Vladimirja Prebiliča, naj ob tem pojasnimo, da bo Prerod na volitvah nastopil samostojno. Vsakršne odločitve o nastopu stranke na volitvah sprejemajo organi stranke. Po seji Sveta, ki je potekala 6. decembra 2026, smo transparentno predstavili naše sklepe in smernice delovanja v smislu sodelovanja z drugimi sorodnimi strankami. Tam smo sprejeli odločitev o samostojnem nastopu na volitvah, kjer dopolnjujemo ponudbo na levi sredini, za katero verjamemo, da potrebuje prenovo – to prinaša Prerod. Prerod je stranka, ki je odprta za dialog in sodelovanje. Pogovor je osnova demokracije in miru zato bomo vedno vztrajali, da dialog poteka, saj ravno preko njega pridemo do najboljših rešitev.”

Kdo bo nastopal na volitvah in kakšnih povezavah, še dolgo ne bo znano, čeprav je do volitev manj kot dva meseca, zaradi napake v zakonu, po katerem se kandidature vlagajo šele 30 dni pred volitvami, potrjujejo pa po tem. Mediji in volivci zaradi neumno določenih rokov množice kandidatov ne bodo mogli preveriti. Volilni sistem ni narejen, da bi volivci lahko pošteno izbirali. To dokazuje tudi, ker je zaradi povsem nerazumno določenih rokov nemogoče pravočasno natisniti vse glasovnice, zaradi tega volivcem v tujino v bolj oddaljene države pošiljajo prazne. Potrjene liste kandidatov bodo znane šele najpozneje 15 dni pred volitvami, to je 6.3., ko bo državna volilna komisija objavila celoten seznam.

Je pa nekaj strank že odprlo posebne račune za volilne kampanje, rok za to opravilo izteče 4. februarja. Na tem še ne dokončnem spisku je tudi Prerod:

Odprtje računa še ne pomeni nujno, da bo stranka tudi nastopila samostojno na volitvah. Lahko si tudi še premisli, nastopi koalicijsko ali na listi druge stranke ali pa sploh ne vloži kandidatnih list.

