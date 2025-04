Pravica po Nemško? Dekle se je z nožem branilo pred migrantskim napadalcem in pristalo na sodišču

Piše: A. S.

V Nemčiji se je začelo sojenje ženski, ki je lansko leto na železniški postaji v mestu Kaiserslautern v samoobrambi do smrti zabodla migranta, ki jo je spolno nadlegoval.

20-letnica z ameriškim državljanstvom, sicer rojena v Nemčiji, ki je pogodbeno zaposlena v ameriškem vojaškem letalskem oporišču Ramstein, je 29. Junija 2024 na omenjeni železniški v jugozahodni Nemčiji postaji zabodla 64-letnega eritrejskega migranta, ki jo je spolno nadlegoval. Čeprav je šlo za samoobrambo, je konec prejšnjega leta pristala na sodišču. Identiteta ženske ostaja neznana, saj je bila v času napada še najstnica in ima zato pravico do anonimnosti, napadalcu pa je bilo ime Alem Tekeste.

Eritrejec jo je grabil za zadnjico in jo spolno nadlegoval, Američanka pa se je branila z zložljivim nožem, pri čemer jo je Tekeste zagrabil za roko, a se ji je uspelo osvoboditi in ga zabosti. Rana se je izkazala za usodno, Američanka pa je kasneje poudarila, da je šlo za samoobrambo in da napadalca ni hotela zabosti v srce. Napadalec je bil mrtev v nekaj sekundah.

Kljub samoobrambi se je pisarna državnega tožilca odločila za pregon 20-letnice, ki je obtožena povzročitve telesnih poškodb, ki so povzročile smrt. Tožilstvo se sicer strinja s tem, da žrtev svojega napadalca ni nalašč zabodla v srce, a ob tem dodaja, da je za obtožbo povzročanja telesnih poškodb, ki povzročijo smrt dovolj, da je oseba nameravala povzročiti samo poškodba, ki so se zaradi malomarnosti končale s smrtjo. Če bo obsojena, lahko pristane tudi za deset let v zaporu, sama pa je dejala, da je hotela le odvrniti napadalca. Vendar pa Okrajno sodišče v Kaiserslauternu trdi, da bi se lahko izognila povzročanju smrtne poškodbe.

Incident je na družbenem omrežju X komentiral tudi Elon Musk, ki je zapisal: »Kaj je narobe z Nemčijo?« kot odziv na komentar, da je Nemčija ugrabila ameriško državljanko, ker je zabodla migranta.

The trial has started against a 20-year-old American woman who stabbed a 64-y-old Eritrean asylum seeker to death while he was sexually assaulting her at a train station in Kaiserslautern, Germany last summer.

The woman is a civilian contractor working at the Ramstein Air Base pic.twitter.com/TT3atEXqHs

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 6, 2025