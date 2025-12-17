Praskanje denarja za Golobovo in Jankovićevo kampanjo ohranitve oblasti

Piše: Spletni časopis

“Različni proračunski uporabniki prerazporejajo pravice porabe na Ministrstvo za finance za zagotovitev sredstev občinam za povračilo izplačil zimskega regresa v skupni višini 9,4 milijona.”

Tako so javnost obvestili o že tretji prerazporeditvi denarja zapored, ker občine niso načrtovale denarja za zimske regresa, zaradi česar jim ga zagotavlja vlada, ki pa denarja za to tudi nima v svojem proračunu, ker tega ni niti predlagala parlamentu. Pred tem so nas že obvestili, da so za občine podobno prerazporedili prvič 12,4 milijona evrov in drugič približno devet milijonov evrov.

Za javni sektor vlada prerazporeja okoli 120 milijonov evrov za kakšnih 188.000 svojih zaposlenih, skupaj pa bo slabemu milijonu vseh zaposlenih v državi ta mesec izplačanih več kot 600 milijonov evrov. Še 90 milijonov pa za upokojence, ki pa dobijo veliko nižji zimski dodatek.

Da ni šlo za pozabljivost, ko denarja za zimske regrese ni nikjer v proračunskih načrtih, ni skrivnost. To, da je šlo za predvolilno kupovanje volivcev je prejšnji teden na zabavi uslužbencev ljubljanske mestne občine z županom Zoranom Jankovićem priznal premier, ko jih je javno opominjal, da mu morajo biti hvaležni in jih pozival, da naj gredo na volitve zanj, ker: “Uni ta drugi vam jo bo pobral, če ne greste na volitve”.

Govoril je o božičnici, čeprav je božičnica drug instrument, ki se tudi izplačuje.

Kako bi lahko Golob in Janković sodelovala v projektu skupnega boja pred volitvami pa kaže tudi to nenavadno vabilo Nataše Pirc Musar, Urške Klakočar Zupančič in Roberta Goloba, ki je sicer zelo verjetno šala, ki pa kaže, kam drvimo:

Bojan Požar je objavil tudi pravo verzijo, na kateri manjka Janković:

Po skupnem nastopu pred uslužbenci mestne občine je pač skoraj vse mogoče. Manjka iz velike trojke domnevnih prijateljev le še Milan Kučan. Ki je pri osamosvajanju vsaj imel neko vlogo.

Priča smo in bomo še seriji prerazporeditev, da bi našli denar za regrese, ki ga v državnem proračunu ni, ga pa morajo vsi izplačati, sicer jih doletijo globe. Denar preusmerjajo iz postavk, kjer je parlament dovolil porabo za povsem druge namene.

Ob denarju za občine je ministrstvo za delo prerazporedilo še 538 tisoč evrov za povračilo izplačil zimskega regresa za zaposlene na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Ministrstvo za solidarno prihodnost pa je prerazporedilo za zaposlene v zavodih za usposabljanje in domovih za starejše 1.2 milijona evrov, za izplačila zimskega regresa za zaposlene v vzgojno varstvenih centrih pa 252 tisoč evrov. Ministrstvo za zdravje pa še za zimske regrese za posredne proračunske uporabnike 1,4 milijona evrov.