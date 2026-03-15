Pozor, ne nasedajte anketam! Na umazan način hočejo demoralizirati volivce!

Piše: Gašper Blažič

Kot smo napovedali: režimske ankete že kažejo prvo mesto Svobode. Prva med anketami, ki kaže takšen rezultat, je anketa Ninamedie.

Po tej anketi bi Svobodo volilo 4,1 odstotka vprašanih, SDS pa bi izbralo 23,3 odstotka. Parlamentarna levica bi imela 43 poslanskih sedežev, medtem ko bi jih SDS, skupni listi NSi, SLS in Fokusa ter Demokratom Anžeta Logarja pripadlo 41. Kar pomeni še en mandat Roberta Goloba. Ninamedia je anketo za Dnevnik izvedla med 7. in 10. marcem, sodelovalo pa je 842 vprašanih.

Ob tem je potrebno spomniti, da imajo ankete manipulativen namen, saj želijo ali mobilizirati ali pa uspavati določen sektor volilnega bazena. V tem primeru želijo psihološko vplivati na tiste, ki Golobovi koaliciji nasprotujejo, češ da bodo tako ali tako oni še naprej vladali in naj se ne trudijo.

V resnici pa so predvsem izkušnje zadnje dve leti z referendumi pokazale, da temu ni tako. Za referendum o evtanaziji so ankete kazale najprej krepko zmago vladne strani, nato se je razlika sicer nekoliko zmanjšala. Vendar so volivci nazadnje prepričljivo zavrnili zakon, ki ga je vsilila vlada.

To pomeni, da ni odločeno ničesar in bo štel prav vsak glas. Nedelja, torej danes teden, 22. marca, bo dan odločitve o tem, kakšno Slovenijo želimo v prihodnje.