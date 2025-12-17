Požig simbola človekovega življenja za oblastnike umetniški performans, uničenje simbola morije nad lastnim narodom kaznivo dejanje!?

Piše: Celjski glasnik

Kako zgrešena je v Slovenija ločnica med umetnostjo in kriminalom ter simboli svetle ter temne zgodovine, se kaže tudi v zadnjem primeru v Velenju.

Kot je znano, je namreč v Velenju prišlo do dogodka, ko je državljan Slovenije odstranil glavo na kipu enega največjih zločincev sodobnega časa Josipa Broza Tita.

Na desni je tudi performans. https://t.co/OA5H2jAsrD — Žiga Turk (@ZigaTurk) December 11, 2025

V Velenju lahko tako v zadnjem času gledamo dva nasprotna pola in sicer razumnih prebivalcev mesta, ki se zavedajo kakšne posledice je za državo pustil omenjeni diktator in del tistih, skupaj z oblastniki, ki si pred njegovo morijo zatiskajo oči. Še več, vsako dejanje proti simbolu morije v Sloveniji označujejo za kaznivo dejanje.

