Požig simbola človekovega življenja za oblastnike umetniški performans, uničenje simbola morije nad lastnim narodom kaznivo dejanje!?

Piše: Celjski glasnik
Kako zgrešena je v Slovenija ločnica med umetnostjo in kriminalom ter simboli svetle ter temne zgodovine, se kaže tudi v zadnjem primeru v Velenju.
Kot je znano, je namreč v Velenju prišlo do dogodka, ko je državljan Slovenije odstranil glavo na kipu enega največjih zločincev sodobnega časa Josipa Broza Tita.
V Velenju lahko tako v zadnjem času gledamo dva nasprotna pola in sicer razumnih prebivalcev mesta, ki se zavedajo kakšne posledice je za državo pustil omenjeni diktator in del tistih, skupaj z oblastniki, ki si pred njegovo morijo zatiskajo oči. Še več, vsako dejanje proti simbolu morije v Sloveniji označujejo za kaznivo dejanje.
