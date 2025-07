Potem ko so se znebili Bojana Zalarja, je vlada za njegovega naslednika imenovala nekdanjega Zaresovega poslanca

Piše: C. R.

Novi direktor Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana je Damijan Perne, sicer psihiater in amaterski igralec, nekaj časa je bil tudi Zaresov poslanec.

Kot so zapisali v sporočilu po seji vlade, je Perne specialist psihiatrije in ima 25 leti izkušenj kot zdravnik na področju psihiatrije in osem let vodstvenih delovnih izkušenj kot strokovni in poslovni direktor Psihiatrične bolnišnice Begunje. Leta 2017 je postal predstojnik Centra za izven-bolnišnično psihiatrijo na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana.

Od 25. aprila psihiatrično kliniko tudi vodi kot v. d. generalnega direktorja. Na tem mestu je nasledil dolgoletnega direktorja Bojana Zalarja. Temu je sicer potekel mandat, za novega pa ni dobil soglasja vlade. Zalarja so sicer politično rušili že od prihoda Golobove vlade naprej in mu očitali, da se na psihiatriji izvaja nasilje. Nekajkrat ga je vlada preko ministrstva za zdravje, najprej že pod ministrom Danijelom Bešičem Loredanom in kasneje pod Valentino Prevolnik Rupel, skušala spraviti s položaja. Vendar ji ni uspelo.

Perne je bil sicer poslanec Zaresa le eno leto, saj se je leta 2009 vrnil v stroko in postal direktor psihiatrične klinike Begunje. Igral pa je v humoristični nanizanki TV Dober dan. Iz te igralske ekipe je bil na listi Zares za poslanca izvoljen tudi Vito Rožej, ki sedaj že kakšno desetletje živi v Amsterdamu. Ukvarja pa se, ne boste verjeli, z migranti.