Posnetki nasilja in umor Acota odmevajo tudi po svetu

Tudi v tujini objavljajo posnetke brutalnega nasilja v Novem mestu, po katerem se je zgodil umor Aleša Šutarja – Acota.

Tako video posnetek pretepa, ko je poškodovan obležal mlad fant, po rodu Albanec, zahtevo predsednice Nataše Pirc Musar in SDS, naj o dogajanju razpravlja parlament, pa pozive šefa opozicije Janeza Janše tudi za javni protestni shod, povzema na omrežju X portal Višegrad24;

Ob Musarjevi je izredno sejo parlamenta včeraj zahtevala tudi SDS. Ob predstavitvi zahteve je Zvonko Černač ocenil, da bi bilo smrt Aleša Šutarja mogoče preprečiti, če bi vlada pravočasno ukrepala. Po njegovih besedah imajo to smrt na vesti predsednik vlade Robert Golob, ministri in poslanci njegove koalicije ter predsednica republike, ki je s svojimi dejanji in izjavami dajala podporo posameznim Romom, ne pa večinskemu prebivalstvu, nad katerim so se ti izživljali in ga ustrahovali. Odgovornost po njegovih besedah nosijo tudi vodstvo policije, tožilstvo in pravosodje.

V Poslanski skupini SDS so opozorili na sveženj zakonov, ki so jih s podpisi več kot 30.000 državljanov vložili župani iz JV Slovenije, vendar so poslanci vladajoče koalicije vse te predloge zavrnili, obstruirali seje komisij in se iz predlogov celo norčevali. Nekateri so šli celo tako daleč, da so trdili, kako so pretepeni sami plačali tiste, ki so jih pretepli.

“Samo vprašanje časa je bilo, kdaj se bo zgodilo najhujše – in se je, pred dvema dnevoma.” je dejal Černač in ocenil, da bi moral predsednik vlade Robert Golob prevzeti odgovornost in odstopiti.« Namesto tega sta zaradi političnega reševanja njegove kože odstopila minister in ministrica, ki pa posle še naprej opravljata, je opozoril Černač.

Za odstop in predčasne volitve so, ker je po oceni SDS Golobova ekipa dokazala, da vodenju države ni kos – ne le na področju varnosti, temveč tudi na številnih drugih področjih. Ker pa odstopa šefa vlade ni, so vložili zahtevo za sklic izredne seje državnega zbora o ukrepih za zajezitev nasilja in kriminala ter za trajno reševanje romske problematike. Tako so to povzeli:

“Predlagamo, da Državni zbor RS Vladi RS priporoči: takojšnjo pripravo in vložitev celovitega zakonodajnega paketa za reševanje romske problematike,

sprejem zakonov, ki so jih s podpisi več kot 30.000 državljanov vložili župani JV Slovenije in Posavja,

odpravo dvojnih meril pri odkrivanju, pregonu in obravnavi kaznivih dejanj,

vzpostavitev odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so z opustitvijo dolžnega ravnanja prispevali k sedanjim razmeram,

spremembe zakonodaje na področju pravosodja in izvršbe,

pripravo pravne podlage za povračilo škode žrtvam nasilnih dejanj,

oblikovanje delovne skupine v sedmih dneh, v kateri bodo sodelovali predstavniki vseh parlamentarnih strank, župani, pristojna ministrstva, Urad za narodnosti in predstavniki Romov,

ter zaradi odgovornosti za varnostne razmere na območju JV Slovenije in Posavja odstop generalnega direktorja Policije Damjana Petriča.“

Celotna zahteva za izredno sejo DZ je takšna: