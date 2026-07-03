Poslanske skupine SDS, NSi, SLS, Fokus, Demokrati in Resni.ca: Zaradi negospodarnega ravnanja Golobove vlade zahtevamo nujno sejo Odbora za finance!

Piše: C. R.

Poslanske skupine SDS, NSi, SLS, Fokus, Demokrati. Anžeta Logarja in Resni.ca, so v parlamentarno proceduro vložile zahtevo za sklic nujne seje Odbora za finance z naslovom »Negospodarno ravnanje z javnimi financami v času Vlade Republike Slovenije pod vodstvom dr. Roberta Goloba«.

Opozarjajo, da so mandat prejšnje vlade zaznamovali odsotnost fiskalne discipline, neracionalna poraba javnih sredstev ter številni primeri negospodarnega ravnanja z denarjem davkoplačevalcev. Ob tem opozarjajo tudi na izrazito rast proračunskih odhodkov ob koncu mandata, zastoj pri črpanju evropskih sredstev ter številne zamude pri izvajanju ključnih razvojnih projektov.

Menijo, da navedena dejstva terjajo celovito razpravo o učinkovitosti upravljanja javnih financ in odgovornosti pri porabi javnega denarja.

Odboru za finance zato predlagajo, da po opravljeni razpravi sprejme naslednja sklepa:

da Vlada Republike Slovenije v šestih mesecih opravi revizijo porabe javnega denarja Vlade Republike Slovenije pod vodstvom dr. Roberta Goloba v času opravljanja tekočih poslov;

da Vlada Republike Slovenije do konca leta 2026 preuči možnosti zmanjšanja porabe javnih sredstev z namenom izpolnjevanja Maastrichtskih kriterijev.

Zahteva za sklic nujne seje je TUKAJ.