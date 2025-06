Poslanska skupina SDS znova napovedala obstrukcijo zaradi oblastniških zlorab poslovnika

Piše: C. R.

Poslanska skupina SDS napoveduje obstrukcijo 45. nujne seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki bo potekala v četrtek, 19. junija 2025, ob 14. uri, ter 106. izredne seje Državnega zbora, sklicane za petek, 20. junija 2025.

Na obeh sejah bo obravnavan Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-I), nujni postopek, EPA 2221-IX.

Vlada in koalicija znova zlorabljata institut nujnega postopka, s čimer ustvarjata navidezne izredne razmere in onemogočata temeljito zakonodajno razpravo. Takšno ravnanje pomeni neposredno kršitev poslovniških določil in zmanjšuje demokratične standarde zakonodajnega postopka.

Zaradi nasprotovanja takšnemu načinu dela in v duhu spoštovanja zakonodajnega reda bo Poslanska skupina SDS obstruirala obe seji. Na podlagi drugega odstavka 65. člena Poslovnika Državnega zbora bodo člani poslanske skupine na sejah odsotni, so sporočili.

Poslanska skupina SDS ostaja zavezana vsebinskemu delu, preglednim postopkom in varovanju parlamentarnega dostojanstva, še dodajajo.