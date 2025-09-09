Poslanec SDS: “Leonardo mora priti, ker bodo potem lahko v določene žepe prišle provizije”

Piše: Nova24tv

“Pri izbiri helikopterja za nujno medicinsko pomoč niso bila upoštevana ključna merila: dostopnost za pacienta, hrup, masa, varnost. Airbus 145 v primerjavi z Leonardom je lažji, tišji, z manjšim rotorjem in cenejši (nabava, vzdrževanje, ura leta),” je bil na ponedeljkovi skupni seji odborov DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter za zdravstvo, kjer so obravnavali ustreznost postopkov javnega naročila za nakup in vzdrževanje dveh helikopterjev za nujno medicinsko pomoč, kritičen poslanec SDS Andrej Kosi.

Stranka SDS je želela, da odbora pozoveta ministrstvo za notranje zadeve k razveljavitvi odločitve o nakupu in objavi novega razpisa in da z novim razpisom izberejo helikopterje, ki bodo “zadoščali kriterijem stroke in omogočali optimalne pogoje za oskrbo življenjsko ogroženega bolnika”.

Po navedbah STA so v največji opozicijski stranki tudi predlagali, “da odbora pozoveta ministrstvi za notranje zadeve in za zdravje, naj v 14 dneh predložita vso dokumentacijo o javnem naročilu, postopku izbire in o izbiri”. Med predlogi pa je bil tudi “poziv notranjemu ministrstvu k predložitvi certifikata, ki bo dokazoval, da je v helikopterjih ponudnika Leonardo možno prevažati in oskrbeti poškodovanca v prečnem položaju in da je dovolj prostora za intubiranje”.

Poslanec Andrej Kosi je na seji poudaril, da je sistem nujne helikopterske pomoči zelo pomemben sistem znotraj zdravstva. S helikopterji namreč lahko nudimo boljšo pomoč tistim, ki nujno potrebujejo zdravstveno oskrbo. Helikopterji pa tudi lažje dostopajo do posameznih krajev, imajo prednost pred ostalimi vozili v primeru zastojev itd. Slednji je spomnil, da so se po prejetju odprtega pisma s strani sekcije reševalcev v zdravstvu in sekcije za urgentno medicino, kjer so pozvali k razveljavitvi razpisa, pozivu pridružili tudi v SDS. K ustavitvi razpisa pa so pozvali tudi v NSi in štirje poslanci SD. “Žal minister ni prisluhnil ne stroki ne poslancem.” Po njegovih besedah je bila stroka najbolj kritična pri tem, da pri razpisu ni bila ustrezno vključena in da izbrana helikopterja ne omogočata optimalnih pogojev za oskrbo življenjsko ogroženega pacienta, saj ne omogočata oskrbe pacienta od zadaj.

Opozoril na neupoštevanje ključnih meril

Izpostavil je, da pri izbiri helikopterjev niso bila upoštevana ključna merila: dostopnost za pacienta, hrup, masa, varnost. Airbus 145 je namreč v primerjavi z Leonardom lažji, tišji, z manjšim rotorjem in cenejši (nabava, vzdrževanje, ura leta). “Prav tako niso bile upoštevane reference. Airbusov helikopter je najbolj uporaben helikopter HNMP v Evropi.” Navedel je, da stroka opozarja na to, da je Leonardo sicer v redu helikopter, vendar ni optimalen. “Ne ponuja optimalne pomoči pacientu, ki takrat potrebuje pomoč. Jasno je. Povejte mi eno evropsko državo in pa državo v svetu, kjer policija kupuje helikopterje za nujno helikoptersko medicinsko pomoč in jo tudi izvaja!”

“Danes nisem videl razpisa, kjer bi kupovali rešilce za nujno helikoptersko pomoč in o tem vprašali policijo.” Opomnil je, da v tem konkretnem primeru je o izboru helikopterjev odločala komisija, kjer je bil vključen le en predstavnik ministrstva za zdravje. “Mi kupujemo helikopter za zdravje, ne za policijo. Policija zgolj izvaja polete. Stroka bi morala biti tista, ki bi povedala, kakšen naj bo prostor v helikopterju, da bodo lahko optimalno nudili pomoč pacientu. Policija pa seveda naj pove specifike glede tehničnih lastnosti, da bo lahko pilotirala,” je navedel.

Kosi meni, da bi bila primernejša neodvisna revizija

“Tudi s tem, ko niste povabili določenih novinarjev na novinarsko konferenco (Planet TV) in ste izvajali cenzuro, ste dali jasno vedeti, da ne želite ljudi, ki bi kakor koli oporekali temu razpisu,” je med drugim še izpostavil Kosi in spomnil, da če bi pri prvem razpisu upoštevali rok, ki ga je določil Airbus, bi marca 2027 že imeli oba helikopterja, zdaj bomo dobili drugega eno leto kasneje, februarja 2028. “Leonardo mora priti, ker bodo potem lahko v določene žepe prišle določene provizije, to je jasno,” je med drugim pristavil. V zvezi z izsledki notranje revizije pa je povedal: “Spoštovani minister, vi ste naročili lastnim ljudem, naj naredijo revizijo. Ja pa seveda je pokazala, da je vse prav. Ne bodo vam lastni ljudje, ki delajo z vami, naredili nekaj, kar je v nasprotju z vami. Naročili bi raje neodvisno revizijo, za to imamo inštitucije.”

Minister vztrajal, da je bil razpis izveden strokovno in transparentno

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je na seji vztrajal, da je bilo javno naročilo izvedeno na transparenten način, zakonito in strokovno, v oba razpisa pa je bila vključena stroka. Pravi, da na nasprotovanje nakupu helikopterjev gleda kot na “zadnji poskus privatizacije helikopterske nujne medicinske pomoči”. Ponovil je tudi, da v okviru notranje revizije “niso bile ugotovljene nepravilnosti pri izvedbi postopka javnega naročila za nakup in vzdrževanje dveh namenskih reševalnih helikopterjev”.

Poslanec Jožef Jelen je bil kritičen, ker je minister po njegovih besedah spolitiziral nabavo helikopterjev s tem, da ni prišlo prej do dogovora stroke. Izrazil je začudenje, da ni na sejo prišel nihče izmed zdravstvene stroke. “Ne vem, zakaj so se opravičili, lahko si sami mislimo zakaj.” Poslanka Jelka Godec se je na seji spraševala, od kod ministru, da tisti, ki opozarjajo na ta sporni javni razpis, podpirajo privatizacijo HNMP in favoriziranje enega ponudnika. “Tudi to je zavajanje javnosti.”

Kar je bilo po mnenju Godčeve uspešno izvedeno, je poglabljanje razkola v zdravstveni stroki. “Zdravstvena stroka je bila razklana in zdravstvena stroka je bila tista, ki je prva opozorila, da se ne strinja z nabavo helikopterjev, ki so bili izbrani, in ne opozicija. Torej bi morali njih vprašati, zakaj so si vmes premislili. Bilo je rečeno, da so jih prepričali s strokovnimi razlagami. Bilo je rečeno, da je stroka sodelovala v javnem razpisu. Kolikor gledam to komisijo za ta javni razpis, je bilo devet članov, dva z Ministrstva za zdravje, pa še to je eden odstopil, kakor sem razumela danes, iz osebnih razlogov. Torej vsi ostali so bili iz GPU, letalske policijske enote in tako naprej,” je izpostavila in med drugim tudi dodala: “Bomo imeli nove helikopterje, ki bodo izboljšali oskrbo pacienta ali bomo imeli helikopterje, s katerimi bomo na podoben način oskrbovali paciente?”

“Naj jasno in glasno povem, da Slovenija teh dveh helikopterjev Leonardo ne bo kupila in jih ne bo prevzela. Kajti trdno sem prepričan v zmago SDS na naslednjih parlamentarnih volitvah, kakor tudi v to, da bomo po volitvah sestavili vlado. Ena od prvih nalog naslednje vlade bo, da odstopi od te pogodbe in da Leonarda obvesti, da ne bodo dobili niti evra zaradi posla, kakršnega ste se šli, zaradi netransparentnosti, klientalizma in sumov korupcije,” je na seji izpostavil poslanec Žan Mahnič in spomnil, da je tudi premier v preteklosti napovedal, da četudi se podpiše pogodba glede nakupa boxerjev, bo pogodba odpovedana.

“Ker če nekaj izgleda kot pes, nekaj laja kot pes, potem je to najverjetneje pes. Helikopter, ki se ga kupuje, je bil izbran na prirejenem javnem razpisu,” je navedel poslanec in ob tem opomnil, da je gospod Darko Čander na enem od sestankov lani povedal: “V primeru določitve letalske policijske enote kot novega državnega prevoznika se bo opravil razpis za nakup helikopterjev, enakih, kot jih trenutno uporabljajo.” Ob tem je poslanec pristavil, da v Luciji uporabljalo helikopterje letalskega proizvajalca Leonardo. “Se pravi, javni razpis je bil pesek v oči,” je zaključil in med drugim tudi izrazil prepričanje, da z nakupom dveh namenskih helikopterjev sistema helikopterske nujne medicinske pomoči v koaliciji ne bodo uredili.

Predlagani sklepi, ki so bili ob sklicu seje podani s strani poslancev SDS, na koncu niso bili sprejeti.