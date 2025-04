(POSEBNO OBVESTILO) Shod, predviden 23. aprila, zaradi zastrupitve z vodo prestavljen na kasnejši datum

Piše: Nova24tv.si

Zastrupitev v Maximarketu je pustila posledice tudi na Ruparjevih upokojencih. Glas upokojencev sporoča, da je napovedani 18. protestni shod upokojencev in nezadovoljnih državljanov v sredo 23. aprila 2025 odpovedan.

Vzrok je huda infekcija štirih članov obeh organizacij, ki so se zastrupili pred novinarsko konferenco v sredo v kavarni Maxi v Ljubljani. Dva člana, vključno s predsednikom, sta morala poiskati zdravniško pomoč, eden tudi bolnišnično.

Po mnenju predstavnika NIJZ in kroga v Odboru za zdravstvo Glas upokojencev in glede na še vedno zelo slabo zdravstveno stanje predsednika in ostalih, so v gibanju primorani 18. shod odpovedati tudi zaradi morebitnega širjenja infekcije.

Shod bodo prestavili na drug datum v maju, so še sporočili.