Pomoč kmetom že prihaja

Piše: C. R.

Minister Janez Cigler Kralj si je danes na kmetijskih gospodarstvih v okolici Ptuja ogledal posledice suše na trajnem travinju in vinogradih. Ob tem je izpostavil pomen hitrega izplačevanja pomoči prizadetim kmetijskim gospodarstvom. Do konca avgusta bo izdanih 3.811 odločb v skupni vrednosti 8,45 milijona evrov. Odzval se je tudi na sum kaznivega dejanja mučenja živali na kmetiji v Iljaševcih.

Minister Janez Cigler Kralj je ob obisku živinorejskih, ekoloških in poljedelskih kmetij poudaril, da je letošnja suša le še dodaten udarec v nizu vremenskih ekstremov, ki so že prizadeli pridelovalce hrane, krme, vinogradnike, hmeljarje in druge kmetijske sektorje.

Kot je napovedal ob obisku Gorenjske v začetku tedna, je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) že začela izdajati odločbe o finančni pomoči kmetijskim gospodarstvom, ki so utrpela škodo zaradi suše 2025. Do konca avgusta bo izdanih 3.811 odločb v skupni vrednosti 8,45 milijona evrov. »Veseli me, da je Vlada Republike Slovenije skupaj z mojimi ministrskimi kolegi in predsednikom vlade prepoznala pomen hitrega ukrepanja in nujnost čim prejšnjega zaključka teh postopkov. S temi sredstvi bodo upravičenci do odškodnin in povračila škode zaradi izpada pridelka in dohodka lažje omilili posledice letošnjih ujm,« je dejal minister Cigler Kralj.

Na obisku se je seznanil tudi s primerom dobre prakse izvajanja namakanja. Ministrstvo si bo prizadevalo v prihodnjem strateškem načrtu skupne kmetijske politike po letu 2028 še okrepiti vlaganja v preventivne ukrepe, kot so namakanje, senčenje in zadrževanje vode. Minister je poudaril, da bo treba spremeniti način razmišljanja, če želimo ohraniti pridelavo slovenske hrane in prehransko suverenost.

Med ključnimi izzivi, na katere opozarjajo kmetje, je tudi potreba po prilagoditvi nitratne direktive. Minister je izpostavil, da je ob vse pogostejših vremenskih ekstremih potrebna večja fleksibilnost pri gnojenju z mineralnimi gnojili, tako da bi lahko kmetje ukrepali takrat, ko so razmere za to najprimernejše: »Omogočiti moramo, da se ukrepi izvajajo takrat, ko so pogoji optimalni, ne pa šele po 15. februarju, ko so padavine še pogoste, suša pa se začne že marca.«

Minister se je dotaknil tudi primera suma kaznivega dejanja mučenja živali pri kmetu v Iljaševcih: »Ministrstvo za kmetijstvo najostreje obsoja vsakršno mučenje in zanemarjanje živali. Ugotovitve uradnega nadzora na kmetijskem gospodarstvu v Iljaševcih so izjemno zaskrbljujoče in kažejo na resne kršitve predpisov s področja zaščite živali. Ob tem bi rad poudaril, da nobena oblika mučenja ali zanemarjanja živali ni sprejemljiva in mora biti ustrezno sankcionirana. Inšpektorji so bili tam takoj, ko so bili obveščeni oziroma ko je bila prejeta prijava. V treh nadzorih so ugotovili porazno stanje in tudi ustrezno ukrepali.«

Ob robu obiska se je sestal tudi s predstavniki Sindikata kmetov Slovenije. Predstavili so mu izzive, s katerimi se trenutno soočajo kmetje, in mu predali svoje predloge za njihovo reševanje.

Današnji ogled je minister zaključil v Šempetru v Savinjski dolini, kjer se je srečal s predstavniki hmeljarjev in si ogledal škodo v nasadu hmelja.