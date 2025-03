V novi Demokraciji preberite: Pomanjkanje kadrov v zdravstvu in domovih za starejše ter nesposobni minister Maljevac

Piše: Vida Kocjan

Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bi moral biti že v polnem izvajanju, se izvaja postopno. Kot prva je bila na vrsti pravica do oskrbovalca družinskega člana. Vendar pa ima to pravico v skladu z novo ureditvijo šele tisoč oseb, v storitev pomoči na domu so ta čas vključene 9004 osebe.

Po oceni Skupnosti socialnih zavodov Slovenije bo ob izvajanju dosedanjih storitev treba zaposliti približno 300 dodatnih delavcev, da bi lahko nov sistem zaživel v praksi. Ljudi pa ni.

Hkrati je v domovih starejših občanov (DSO) v Sloveniji zaradi pomanjkanja kadra prostih več kot 600 postelj, kar pomeni, da so te postelje na voljo, vendar jih zaradi nezadostnega števila zaposlenih ne morejo zasesti. Hkrati na prosto mesto ta čas čaka več kot 19 tisoč oseb. Podobna kriza z zaposlenimi je tudi v zdravstvu.

Pomembno zaposlovanje levičarjev

Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki je pristojno za izvajanje zakona o dolgotrajni oskrbi, vodi pa ga ustanovitelj Inštituta 8. marec in ultralevičar Simon Maljevac, je doslej na tem področju naredilo bore malo. Bolj kot področje, starejši in socialno šibki, invalidi ga zanimajo lastni interesi. Na ministrstvu se je zaposlilo že okoli sto ljudi, večinoma članov ali simpatizerjev Levice. Izplačujejo si visoke dodatke k plačam, za starejše in bolne pa ni denarja. No, morda bi se ta še našel, vendar ni interesa ali znanja in volje za ureditev tega področja.

S 1. julijem 2025 bomo vsi začeli plačevati poseben davek. Upokojenci odstotek od neto pokojnine mesečno, zaposleni prav tako odstotek od bruto plače, delodajalci še dodaten odstotek, prav tako od bruto plače posameznika. Samostojni podjetniki pa bodo primoran plačevati kar 2-odstotni davek. To pa je tudi edino, kar je zagotovo, da se bo uveljavilo z novim zakonom o dolgotrajni oskrbi. Po zadnjih podatkih bi ta prispevek lahko postopoma narasel celo do 10 odstotkov.

S 1. decembrom bi se k obstoječim morale pridružiti še pravice do celodnevne dolgotrajne oskrbe v instituciji, do dnevne dolgotrajne oskrbe in do denarnega prejemka.

Pravica do dolgotrajne oskrbe na domu naj bi bila po pojasnilu ministrstva nadgradnja pomoči na domu. Storitev, ki jo oseba lahko zdaj dobi samo v domu za starejše, pa naj bi jo v skladu z zakonom lahko dobila tudi doma. Gre denimo za ure fizioterapije in delovne terapije.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!