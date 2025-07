Polom počitniške izrednosti, ki vam jo mediji skrivajo

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Popoln polom se je zgodil vladnim strategom, ki so izsilili odločanje poslancev na izredni seji že med parlamentarnimi počitnicami, da bi naglo obveljala vrsta spornih zakonov.

Kar štiri so jim včeraj na izredni seji tudi med počitnicami z vetom ustavili državni svetniki: o pomoči države pri samomorih starejših in bolnih (evtanazija), državnem omejevanju oddajanja stanovanj preko Airbnb in Bookinga, česar ne pozna nobena druga evropska država, o prepovedi baterijske reje kokoši in obveznem čipiranju mačk in o produkciji marihuane za industrijsko rabo.

Državna tiskovna agencija in največji mediji javnosti niso opozorili na nenavadnost sprejemanja zakonov na izredni seji med parlamentarnimi počitnicami, s katerim so poslanci vladnih strank poskušali zmanjšati možnost vetov in referendumskih procedur. Po glasovanju v tretjem branju imajo namreč svetniki in vlagatelji referendumskih pobud po ustavi le teden časa za odločitev. Med počitnicami je težje kot običajno doseči takšne odločitve.

A so se vsaj pri državnem svetu vladajoči ušteli, ker se je dovolj svetnikov vrnili iz dopustov.

Zlorabe izrednih sej in nujnih postopkov v parlamentu za povsem običajna odločanja so značilnost vladanja Svobode, SD in Levice, ki kažejo, da se požvižajo na red in pravila pravne države pri sprejemanju zakonov, hkrati pa pričakujejo, da bodo na tak način sprejete zakone spoštovali vsi v državi.

Po informacijah iz državnega sveta so bili največji pritiski včeraj pri zakonu o zaščiti živali, češ da je nujno nenadoma na vrat na nos sprejeti spremembe, da bi zaščiti majhne prašičke pred bolečinami ob kastraciji in podobno. POP TV je po vetu objavil velik naslov, kako razočarani so “zaščitniki živali”. Ob tem navajajo izjavo enega samega, društva AETP, ki ga pod tem imenom ne najdemo v javnih evidencah kot je Erar ali Ajpes. Vodi ga Samo Curk, ki ga je državni radio razglasil celo za ime meseca. Čeprav javne evidence ne kažejo, da bi takšno društvo formalno sploh obstajalo. Kar je spet ena naših stranpoti. Imamo društva, ki jih uradno ni.

Je pa to “društvo” junija sprejela predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

Društvo AETP in Urška Klakočar Zupančič Foto:DZ/Matija Sušnik

Tako so sprejem opisali v DZ: “V ponedeljek, 16. junija 2025, ob 15. uri je predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič v prostorih Državnega zbora sprejela predstavnike Društva AETP (Animal Enterprise Transparency Project). Predstavniki društva so predsednici Državnega zbora predali podpise državljanske pobude “Slovenija proti kletkam”, ki si prizadeva za prepoved reje v kletkah za kokoši nesnice (baterijska reja) in matere svinje. Podpise je ob navzočnosti članic in članov Društva AETP predal njegov predsednik Samo Curk. Po izročitvi podpisov je bila izjava za javnost predsednice Državnega zbora in predsednika društva AETP. Društvo AETP je predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič predalo nekaj manj kot 29.000 podpisov državljanov pod zahtevo, da Slovenija prepove rejo živali v kletkah. Državni zbor bo prvo branje predloga zakona o zaščiti živali, ki predvideva prepoved baterijske reje kokoši nesnic z letom 2029, opravil predvidoma še v tem tednu na svoji redni seji.”

Julija, v času parlamentarnih počitnic, so ga na izredni seji izglasovali v zadnjem branju.

Zdaj pa se je zapletlo in bodo morali vladajoči poslanci odločati ponovno o kar štirih zakonih.

Poslanci vladnih strank se lahko takoj vrnejo iz počitnic na morju in drugod, in vse štiri zakone znova potrdijo. In s tem zmanjšajo možnost še za referendumske pobude, ki so zdaj mogoče le v tednu po zavrnitvi veta. Med počitnicami je podpise, da se sproži postopek zbiranja 40.000 podpisov, težje zbrati. Ni pa nemogoče.

Sestali bi se lahko vladajoči poslanci na najnovejši izredni seji parlamenta, poročajo mediji, ekspresno že v četrtek.

Če to storijo bo te še ena od zlorab izrednih sej in moči v parlamentu.

Več o aktivistu Curaku in njegovemu društvu, ki ga ni najti v uradnih registrih države kot sta Ajpes ali Erar, lahko najdete tukaj: