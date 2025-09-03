Poljska je ob ruskih napadih na zahodu Ukrajine aktivirala zračno obrambo

Piše: C. R., STA

Rusija je ponoči izvedla nove obsežne zračne napade na Ukrajino. Ruske sile so po navedbah ukrajinskih oblasti napadle cilje na zahodu Ukrajine ob meji s Poljsko. Varšava je zaradi varnosti aktivirala zračno obrambo ter poljska in zavezniška obrambna letala.

Ruske sile so ponoči izvedle nove obsežne napade, eksplozije so odjeknile v devetih ukrajinskih regijah, med njimi tudi v Kijevu, Lvovu in Volinski regiji, ukrajinske oblasti povzema tiskovna agencija Reuters.

V napadih v osrednji regiji Kirovgrad so bili ranjeni štirje železniški delavci, ki se zdravijo v bolnišnici. Zaradi škode na železniški infrastrukturi pa bodo po navedbah ukrajinskih železnic nastale velike zamude. V napadih v kraju Znamianka v isti regiji je bilo ranjenih šest ljudi in poškodovanih 28 domov.

Ukrajinska zahodna soseda Poljska je zaradi napadov in zagotovitve varnosti aktivirala svoja in zavezniška letala, so sporočile poljske oborožene sile.

Nočni napadi so se zvrstili med obiskom ruskega predsednika Vladimirja Putina v Pekingu, kjer se je udeležil velika kitajske vojaške parade ob 80. obletnici kapitulacije Japonske v drugi svetovni vojni.