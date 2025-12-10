Policijska globa komentatorju za “poseg” v Klakočar Zupančičevo

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Globo 250 evrov mora plačati Robert Vodeb, ker bi naj s svojimi komentarji tako vznemiril predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, da se je ta počutila ponižano in prizadeto.

Predsednico parlamenta bi naj prizadel z izjavami v oddaji Ura Resnice Bojana Požarja 19. 3. 2025, v kateri je Vodeb pojasnjeval tudi, kako ga je Klakočar Zupančičeva s policijsko globo preganjala že zaradi preteklih izjav, preko AKOS pa je poskušala doseči celo cenzuro medija, opozoril je, da se zaradi tega zdaj boji govoriti. A ni pomagalo. Nastopal je skupaj z Aljušem Pertinačem, proti kateremu bi naj tudi potekal podoben postopek. A Pertinač globe zaradi kritiziranja Klakočarjeve še ni dobil. Kot je ocenil, ko sem včeraj preverjal, bi Klakočar Zupančičevo lahko prizadela ocena, ki jo je izrekel, da parlament spreminja v javno hišo (uporabil je sicer nemško besedo za to).

Klakočar Zupančičeva je Vodebu v prijavi očitala tudi sovražni govor. Po novem medijskem zakonu bi lahko medij za to doletela velikanska globa (tudi več deset tisoč evrov), a zakon v času, ko je bila oddaja objavljena, še ni veljal in te nevarnosti zaradi tega tokrat še ni.

Iz dokumentacije policije proti Vodebu je razvidno, da ga Klakočar Zupančičeva prijavila, ker bi naj s komentarji posegal v njeno “telesno in duševno celovitost.” Med drugim s temi izjavami:

“Bojan Požar: A to je tudi znak, kako bi rekel, teh bipolarnih motenj? Roman Vodeb: Seveda. Človek že tako sam po sebi ima racionalizacije. Kar pomeni, da sam sebi tako laže, da si kar verjame. Babe so specialistke v tem. 24:24 Roman Vodeb: Resnico o sebi Urška Klakočar Zupančič ne more spoznati. Tisti, ki se na to spoznamo, pa lahko njej čuda stvari povemo, pa ne upamo, da ne bomo spet preganjani. 24:35 Bojan Požar: Problem je v tem, ker to ni njena zasebna zadeva, ker ona je zdaj predsednica Državnega zbora. … Ni pa ona edina v Državnem zboru. Zdaj imamo tam še Leno Grgurevič, pa imamo Tamaro Vonta, pa verjetno se kdo. To je cela četica nastala. 25:00 Roman Vodeb: Lena Grgurevič se mi zdi da tekmuje, da bo bolj pritegnjena kot Urška. Katera bo bolj. To nezavedno tekmujejo. Obe sta malo na blond, obe imajo bujno oprsje, in pol katera bo bolj linčala. Tamara Vonta je tako svoja zgodba, ker ta s svojo simptomatiko, je pa Jankoviću zagodla. Ne, ima status koristnega idiota. Ker včasih naredi nekaj kar je prav. In takrat ko bi blo treba Jankoviću nekaj povedat, je to Tamara Vonta naredila. Ampak svoj sadizem, ga ne more brzdat. To je ranjenost v strukturi duševnosti. Te vse tri imajo neki deficit, ne samo v moralnem razsojanju, v neki psihični trdnosti. 27:09 Bojan Požar: Samo še toliko, da te spomnim. To je očitno nek simptom, da naenkrat toliko žensk, ne, s takšno diagnozo, o katerih je zdaj prej Roman razlagal, pojavi v tej poslanski skupini Gibanja Svoboda? 36:31 Roman Vodeb: Kle bi Kučan mogu po miz usekat. Te prtegnjene babe je treba utišat.”

Zaradi kršenja javnega reda in miru v pogovoru na televiziji je Vodebu po hitrem postopku globo poslal policijski inšpektor Danilo Kranjc. Člen iz zakona o javnem redu in miru, po katerem je (že drugič) dobil račun za 250 evrov, pravi:

(nasilno in drzno vedenje) (1) Kdor izziva ali koga spodbuja k pretepu ali se vede na drzen, nasilen, nesramen, žaljiv ali podoben način ali koga zasleduje in s takšnim vedenjem pri njem povzroči občutek ponižanosti, ogroženosti, prizadetosti ali strahu, se kaznuje z globo od 60.000 do 120.000 tolarjev.

Dokument, da mora plačati globo zaradi komentiranja o Klakočar Zupančičevi, je objavil Vodeb sam na omrežju X, iz njega pa ni razvidno, katere izjave so tako prizadele predsednico parlamenta, da s policijo preganja komentatorja.

Ko je podobno obvestilo o prekršku zaradi prijave Klakočar Zupančičeve pred leti Vodeb že dobil, je vsebovalo tudi opis, s katerimi izjavami bi naj kršil javni red in mir. Tako:

Tokrat točnega opisa nedovoljenih izjav v odločbi o prekrški ni in je zaradi tega mogoče le ugibati, kaj natančno je policijo zmotilo v komentarjih Vodeba. Je pa v odločbi zapisano, da so Vodeba iz policije seznanili z obvestilom, kaj vse mu očita Klakočar Zupančičeva.

Vsebina odločbe o prekršku brez točne navedbe, s čem si je Vodeb zaslužil globo, je takšna:

Vodeba sem prosil, če mi lahko posreduje še obvestilo policije, iz katerega je mogoče sklepati, katere izjave so razlog, da so mu poslali globo. S čem točno bi naj torej kršil javni red in mir. Obvestilo s podrobnejšo vsebino, ki pa je obsežna, je takšno:

Da je že spet dobil globo za kršitev javnega reda in miru ob Klakočar Zupančičevi je na omrežju X Vodeb sporočil tako:

O podobnem dogajanju sem v preteklosti, maja 2023, že poročal v članku Država z 250 evri globe za »nesramno vedenje« do Urške Klakočar Zupančič. Vodeb se je po prvi globi pritožil, a ga je to stalo še nekajkrat več kot je bila globa, ko je moral plačati še stroške za odvetnika. Tokrat se namerava ponovno pritožiti, a se bo verjetno raje zastopal sam, da se izogne velikim stroškom, ki si jih težko privošči, mi je povedal včeraj.