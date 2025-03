Poleg Goloba zdaj laže tudi zdravstvena ministrica

Piše: Moja Dolenjska

Predsednik vlade Robert Golob in nekateri ministri Levice so do zdaj že večkrat javno ponovili laž, da je vladna koalicija ukinila dopolnilno zavarovanje. Zdaj je to laž javno začela ponavljati še ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.

Slednja je namreč pretekli teden javno izjavila, da je koalicija ukinila dopolnilno zdravstveno zavarovanje in da je zaradi tega zdaj v zdravstvu za okoli 680 milijonov evrov več denarja. Kar je seveda dvojna laž.

Vladna koalicija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja namreč ni ukinila, pač pa ga je le preoblikovala v obvezni zdravstveni prispevek, ki je, kot pove že ime, za razliko od dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki je bilo prostovoljno, zdaj celo obvezen. Njegova višina je enaka višini dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, razlika je le v tem, da smo ga državljani prej plačevali zdravstveni zavarovalnici, zdaj pa ga plačujemo Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Laž je seveda tudi, da je na ta način v zdravstvu za 680 milijonov več denarja. Prej so namreč dopolnilne zdravstvene storitve plačevale zdravstvene zavarovalnice, zdaj pa jih plačuje zavod za zdravstveno zavarovanje, a denarja za zdravstvo zaradi tega ni nič več niti manj.