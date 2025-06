“Pol ure dajal navodila svojim podružnicam”

Piše: Moja Dolenjska

Stric pol ure delil navodila svojim podružnicam… in se na koncu hudoval, ker ga kličejo – stric.”

Tako je sinočnji nastop “strica” v eni od oddaj na TV Slovenija na omrežju X komentiral Janez Janša.

Odzivi so številni, objavljena naslovna fotografija pa je dovolj zgovorna. Da je prav to stric iz ozadja je nenazadnje potrdil tudi Vladimir Prebilič, nekdanji kočevski župan.

Vir: X

Krajši posnetek pogovora (s komentarjem poslanca Andreja Hoivika) je dostopen na povezavi: https://x.com/i/status/1932421574000332852

Andrej Hoivik pa je na X zapisal:

“Milan Kučan v oddaji Marcel javno in PRVIČ jasno pove, da je on stric iz ozadja, da je hodil po “pasjih procesijah” in nastavljal nove obraze – od Jankovića do Cerarja, od Šarca do Goloba; temu sam pravi “nove pasme”. Preko RTV Slovenija g. Kučan problematizira voditelje, ki mislijo s svojo glavo, sam pa se zavzema za obraze, ki bodo kimali svetovalcem – torej njemu. Nevarnost vidi v tem, da lahko desnica, beri stranka SDS, naslednje leto prepričljivo zmaga. In uniči monopol, ki nam vlada že 35 let na 45 let podlage.

Dan D bo najpomembnejši dan, bo dan demokracije, dan volitev. Na katerih se bo odločalo, ali bomo Slovenci prepustili stricu iz ozadja oz. “svetovalcu” ali pa bomo glasovali za USTAVNO VEČINO RAZUMA in volili DESNO.”