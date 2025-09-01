Pojasnjevanje Pirc Musarjeve glede helikopterjev je navadno sprenevedanje

Piše: Aleksander Vodeb (Moja Dolenjska)

Potem ko je javnost predsednico republike Natašo Pirc Musar zasačila, da je med dopustom s helikopterjem letela na Koroško in v Beltince, nameravala pa je leteti tudi v Lendavo, skušajo v njenem kabinetu čim bolj omiliti škodo, ki je nastala, ko je postalo jasno, da Pirc Musarjeva nikakor ni tako ljudska, kot se skuša predstavljati, temveč ima rada prestiž, ki ji ga nudi predsedniška funkcija, seveda na račun davkoplačevalcev.

Na Facebooku je objavila daljši zapis, v katerem je skušala opravičiti uporabo helikopterja. Med drugim je zapisala, da ga je uporabila, ker stati v kolonah za predsednika varnostno ni sprejemljivo. A to je navadno sprenevedanje. Visoki funkcionarji, ki uporabljajo službene avtomobile s šoferjem, imajo namreč možnost, da v primerih, ko so na cestah kolone, njim pa se nujno mudi na državniški dogodek, uporabijo luči za vozila na nujni vožnji. Te bi lahko seveda, če bi naleteli na zastoje, uporabil tudi šofer, ki bi Pirc Musarjevo iz Portoroža peljal v Beltince.

Poleg tega je Pirc Musarjeva helikopter rezervirala že precej prej, zato niti ni mogla vedeti, ali bodo v času njenega poleta na cestah sploh zastoji. Izgovarjanje na gnečo v prometu je torej navaden lari-fari, prav tako kot tudi sklicevanje na domnevne varnostne zahteve. Te so ji prišle prav zgolj kot priročen izgovor, ker uporabe helikopterja ni znala utemeljiti drugače in se je morala oprijeti neke odrešilne bilke.

Če bi bila poštena, bi priznala, da je helikopter uporabila zato, ker se ji iz dopusta v hrvaški Istri preprosto ni ljubilo voziti v Beltince ali na Koroško z avtomobilom. Javnost bi to verjetno lažje razumela in sprejela, kot pa poslušala sedanje sprenevedanje, ki ga zagotovo ne bo kupila.