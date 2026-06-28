Poiščite senco! Tudi v sredo bo še vedno zelo vroče!

Piše: C. R., STA

Agencija RS za okolje (Arso) je še za en dan podaljšala rdeče vremensko opozorilo zaradi visokih temperatur za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države. Veliko toplotno obremenitev po nižinah je tako pričakovati do vključno srede, ko je agencija za celo državo prižgala rumeno opozorilo zaradi neviht.

Temperature bi lahko po navedbah Arsa presegle absolutni junijski rekord, ki znaša 38,4 stopinje Celzija. Izmerjen je bil 26. junija lani na postaji Dobliče pri Črnomlju.

V soboto je agencija najvišjo temperaturo izmerila v Biljah pri Novi Gorici, in sicer 36,3 stopinje Celzija. Za ponedeljek napoveduje najvišje dnevne temperature od 32 do 36 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Tudi v torek bo sončno in zelo vroče.

Najizrazitejša bo toplotna obremenitev do sredine tedna na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Za preostali del države ostaja v veljavi oranžno opozorilo – za severovzhod do vključno srede, za severozahod pa do torka. Vročina bo popustila v četrtek.

V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.

Pristojni ob visokih temperaturah pozivajo k ukrepom za zmanjšanje toplotne obremenitve. Med njimi so zadrževanje v hladnejših prostorih, omejitev fizičnih dejavnosti na prostem in uživanje zadostnih količin tekočin. Dodatno skrb v takih razmerah potrebujejo tudi živali.