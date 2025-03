Pogovorno omizje SDS ob včerajšenjem materinskem dnevu

Piše: C. R

Materinski dan 25. marec so tokrat pri SDS obeležili tako, da so ga posvetili obema staršema, tako mamam kot tudi očetom, da bi še posebej poudarili, kako pomembna je celotna družina za vzgojo otrok in njihov zdrav razvoj.

Prav zato je včeraj v organizaciji SDS v muzeja VSO na Cankarjevi ulici 11 v Ljubljani potekalo pogovorno omizje, na katerem so spregovorili gostje: nekdanja poslanka v DZ RS in predsednica Krščanskega foruma SDS, Monika Gregorčič, profesor dr. Andrej Fink, slovenska filozofinja, komparativistka, kritičarka in političarka ter predsednica Kulturnega foruma SDS, dr. Ignacija Fridl Jarc in predsednik Slovenske demokratske mladine, Luka Simonič. Pred začetkom in ob koncu pogovornega omizja je prelepe slovenske pesmi zapel Vokalni ansambel Elinor.

“Včasih so del družine tudi babice in dedki. V nekaterih družinah živijo otroci z obema staršema, v drugih le z enim, z mamo ali z očetom. Priznati moramo veliko raznolikost družinskih situacij, ki lahko nudijo določeno življenjsko stabilnost, toda partnerskih zvez ali zvez med osebami istega spola preprosto ni mogoče enačiti z zakonom,” so v povabilu na pogovorni večer zapisali pri SDS, in kar je bilo tudi osrednje sporočilo včerajšnjega pogovornega večera. V imenu SDS in še posebej v imenu Mesnega odbora SDS, je prisotne pozdravil Aleš Hojs, ki je dejal, da je nekje prebral, samo ena od desetih božjih zapovedi, ki nam jih Bog nalaga, tudi nekaj obljublja. To je četrta Božja zapoved, pravi “Spoštuj očeta in mater zato, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji.” Opozoril je, da so nam šestdeset let v glavo vtepali osmi marec, dan žena, antifašistično fronto, pravice žensk, enakopravnost moških in žensk. “Takrat smo govorili o enakopravnosti, danes govorijo o enakosti, kar je nemogoče – imamo npr. ženske kvote. In govoriti o tem, kako nekdo zasede mesto zaradi tega, ker je ženska, je pravzaprav podcenjujoče do žensk,” je še dejal Hojs v uvodnem nagovoru. Sledilo je pogovorno omizje.

Več o pogovornem omizju SDS ob materinskem dnevu boste lahko prebrali v reviji Demokracija.