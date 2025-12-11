Poglejte ta propalestinski fanatizem prve dame RTV Slovenija! Takole brani odločitev, da Slovenija na Eurosongu ne bo nastopala

Piše: C. R., G. B., U. I.

V intervjuju za oddajo Ob osmih na Radiu Prvi, ki je bil predvajan včeraj, je Natalija Gorščak, predsednica Uprave RTV Slovenija, odkrito in fanatično zagovarjala bojkot Eurosonga 2025 v Dunaju zaradi udeležbe Izraela.

Kot je znano, je že prejšnji mesec v javnost prišel produkcijski načrt RTV Slovenija, ki ne predvideva prenosa Eurosonga z Dunaja. Ker se je v decembru pričakovalo končno odločitev EBU o udeležbi Izraela, se je vedelo, da je v ozadju vsega tega propalestinski fanatizem tistih, ki so javni zavod RTV Slovenija ob pomoči ustavnega sodišča RS ter Evropske komisije »depolitizirali«.

Povzetek pogovora z Natalijo Gorščak je sicer objavila tudi spletna stran MMC RTVS, že naslov intervjuja pa izdaja povsem protiizraelsko naravnanost. Češ, Izrael ima na Eurosongu politične cilje. Toda v resnici jih ima – bolj ali manj – vsaj teoretično vsaka država, ki se festivala udeleži. Že s tega vidika je jasno, da ne gre za nobeno strokovno pojasnjevanje, ampak za ideologijo. Znano je, da je Gorščakova kot članica odbora EBU (Evropske radiodifuzne zveze) že leta 2023 in 2024 pritiskala na izključitev Izraela, na profesionalnost ter interese gledalcev in poslušalcev RTVS pa se ni ozirala.

Kakorkoli že, Gorščakova je bojkot Eurosonga s strani RTV Slovenija opisala kot “dokončno odločitev”, kar vključuje tudi popolno opustitev prenosa, ker bi sicer morali, pazite, predvajati izraelsko predstavnico in omogočiti glasovanje zanjo. No, Eurosong sam po sebi ne prinaša niti dobička, niti izgube za javni zavod, zato je še toliko bolj bizarno, da se vodstvo RTVS sklicuje na interes gledalcev in poslušalcev. »Ljudje plačujejo RTV-prispevek, da vidijo vsebine, ki so jim všeč, ne zato, da bomo mi z njimi zaslužili,« je dejala, kar zveni kot opravičilo za cenzuro, ne pa za pluralizem.

Svojo negativno agitacijo proti Izraelu je podprla s selektivno statistiko o konfliktu v Gazi: »Dvajset tisoč otrok je umrlo, 250 naših kolegov je bilo ubitih, 92 odstotkov domov v Gazi je uničenih.« Te številke, ki seveda izhajajo iz propalestinskih virov, pa so problematične, saj jih EBU in mednarodne organizacije ne obravnavajo kot edini relevantni kontekst – Hamasov napad oktobra 2023, ki je sprožil konflikt in zahteval več kot 1200 izraelskih življenj, je tu omenjen le mimogrede. Predsednice uprave RTVS ob tem očitno ne zanima resnica, niti dejstvo, da lahko takšno enostransko početje škoduje dialogu in pravici dostopa javnosti do vseh relavantnih podatkov v zvezi z dogajanjem na Bližnjem vzhodu. »Mi bomo pa žrtvovali samo to, da enkrat ne bomo gledali Evrovizije,« je dodala z ironijo, ki razkriva njeno samozadostnost, kot da je RTV moralni arbiter za celotno Evropo. »Predvsem pa se mi zdi, da so v Sloveniji ljudje celo ponosni na to, da smo enkrat spet prvi rekli ne. Dejstvo je, da je to odločitev RTV-hiše v celoti, vseh treh direktorjev, na pobudo direktorice Televizije Slovenija. In zagotovo vsa hiša stoji za tem, da ne gremo na Evrovizijo,« je dejala.

Zanimivo je sicer, kako se Natalija Gorščak ob tem sklicuje na politiko Evrope do Rusije, ki jo je izključila zaradi agresije na Ukrajino. Češ, tudi Izrael je agresor. »Če izključimo eno državo (Rusijo), ker je agresor, moramo izključiti tudi drugo državo, ki je agresor,« je trdila, pri čemer pa spretno prehaja čez dejstvo, da Izrael ni napadel sosednje države, temveč se brani pred terorizmom, ne glede na to, da je tudi prekoračil razumno uporabo sile. Njena zahteva po enakih merilih je zgolj retorični trik, saj EBU jasno loči med neodvisnimi javnimi oddajniki (kot je izraelski KAN) in državnim nadzorom (kot pri ruski RT). Poleg tega je predlagala sankcioniranje KAN-a, a nato stopila korak nazaj, ker “ne kaže kritičnosti do vlade” – to pa je zgolj izgovor za njeno lastno pristranskost, saj KAN deluje neodvisno od Netanjahujeve vlade po reformah leta 2017.

In kaj so po njeno »politični cilji« Izraela na Evroviziji? Češ, izraelske predstavnike podpirajo predstavniki izraelske vlade, tudi predsednik države Herzog. No, pri tem računa na podobno misleče države in se celo hvali s podporo. Povedano drugače: Natalija Gorščak se kot uradna voditeljica s strani davkoplačevalcev financiranega javnega zavoda RTV Slovenija obnaša kot politična aktivistka, ki brez zadržkov sledi podobnemu političnemu aktivizmu Golobove vlade. S tem pa Gorščakova na drugi strani politizira popkulturo in ustvarja razdor.