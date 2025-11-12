Poglejte, kako Nikine aktivistke debelo lažejo in zavajajo! Po število splavov smo v svetovnem vrhu, zato jih nihče ne omejuje!

Piše: Celjski glasnik

Vladni propagandisti, med katere se prav gotovo uvršča tudi Inštitut 8. marec, se izredno dobro poslužujejo zavajanja javnosti in prikrivanja resničnih dejstev. V zadnjem obdobju je to najbolj očitno na propagandni akciji Nike Kovač z njenim Inštitutom 8. marec My Voice, My Choice.

To so nenazadnje pokazali, ko so želeli glasovanje v prid resoluciji, pred nekakšnim odborom, ki je izredno enosmerno profiliran, prikazati kot zmago, da bi evropske poslance pred glasovanjem zaslepili.

Poglejmo, kako debelo lažejo plačani propagandisti vladnih strank. Splavov v Sloveniji absolutno nihče ne omejuje. Po številu samomorov smo v svetovnem vrhu. In še višje bomo, ker jih oblast spodbuja. https://t.co/8Nw6IVUlGo pic.twitter.com/bffkNTLYVm — peter jancic (@peterjancic) November 7, 2025

In kako vsi propagandisti te akcije zavajajo ljudstvo kažejo podatki, ki jih je sedaj razkril novinar Peter Jančič in kažejo koliko splavov je bilo po posameznih državah letu 2024. Podatki več kot nazorno pokažejo, da Nika s somišljeniki močno zavaja, ko govori, da je v Sloveniji splav omejen oziroma se ga preprečuje.

“Poglejmo, kako debelo lažejo plačani propagandisti vladnih strank. Splavov v Sloveniji absolutno nihče ne omejuje. Po številu samomorov smo v svetovnem vrhu. In še višje bomo, ker jih oblast spodbuja,” ob številkah opozarja Peter Jančič. Številke tako pokažejo, da se je Slovenija po številu splavov znašla na 12 mestu v svetu in kar na tretjem mestu v Evropi. Morda pa tudi te številke prebere Nika Kovač s protagonisti?