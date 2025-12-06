Pogačarjevo kolo na dražbi prodali za 164.000 evrov

Piše: C. R., STA

Kolo slovenskega asa Tadeja Pogačarja, ki ga je vozil na letošnji dirki po Franciji, so na nedavni dražbi prodali za 164.000 evrov, je v petek na spletni strani zapisala avkcijska hiša Sotheby’s.

Pogačar se je na letošnjem Touru v 13. etapi na gorskem kronometru na startu pojavil s črnim cestnim kolesom opremljevalca svoje ekipe, potem ko so mu zaradi zmanjšanja teže odstranili pretežno belo barvo.

Kasneje se je na startu s črnim kolesom pojavil tudi v etapi s ciljem na slovitem Mont Ventouxu v 16. etapi. Tudi v nadaljevanju Toura ga je v gorskih etapah uporabljal pri branjenju velike prednosti pred tekmeci iz Pirenejev. V Parizu se je Pogačar nekaj dni kasneje veselil svoje četrte skupne zmage.

Omenjeno kolo iz 16. etape se je ta teden znašlo na dražbi avkcijske hiše Sotheby’s z izklicno ceno 15.000 dolarjev oziroma nekaj manj kot 13.000 evrov. Cena je do konca dražbe dosegla natanko 190.500 dolarjev oziroma 163.730 evrov, kar je približno desetkratna vrednost kolesa na trgu.