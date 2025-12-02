Piše: Celjski glasnik
Spomnimo, kako je nekaj let nazaj tudi Erika Žnidaršič verjela rdeči ideologiji ter ideologiji “samo da ni Janez Janša”.
Danes pa spoznava, kako je slika na RTV Slovenija povsem drugačna kot so si jo želeli. Ko se vodilni v času vlade Janeza Janše dotaknili tudi neustreznih dohodkov, predvsem pa neustreznega plačevanja nedela posameznim zaposlenim na RTV Slovenija, so mnogi skakali v zrak, da se politika vmešava v delo nacionalnega medija.
Nenazadnje tudi voditeljica Tarče Erika Žnidaršič se temu ravno ni mogla izogniti in je močno pritiskala, da se rdeča elita vrne nazaj na oblast. Danes, ko se je dotaknila tudi njihovih nepravilnosti, pa spoznava, kako deluje ustroj omenjenega medija. “Občutek imam da delamo da še deset drugih dobiva plačo, RTV bi deloval bolje če bi bilo pol manj zaposlenih. Tukaj je pomembno samo da imaš ure pravilno napisane,” je razkrila na podkastu.
Podpihovala rdečo ideologijo, danes priznava, da peščica na RTV dela za elito in ideološko profilirane novinarje!