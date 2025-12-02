Podpihovala rdečo ideologijo, danes priznava, da peščica na RTV dela za elito in ideološko profilirane novinarje!

Piše: Celjski glasnik

Spomnimo, kako je nekaj let nazaj tudi Erika Žnidaršič verjela rdeči ideologiji ter ideologiji “samo da ni Janez Janša”.

Danes pa spoznava, kako je slika na RTV Slovenija povsem drugačna kot so si jo želeli. Ko se vodilni v času vlade Janeza Janše dotaknili tudi neustreznih dohodkov, predvsem pa neustreznega plačevanja nedela posameznim zaposlenim na RTV Slovenija, so mnogi skakali v zrak, da se politika vmešava v delo nacionalnega medija.

Požgali so Slovenijo s filozofijo samo da ni desnica. Raje so imeli svojo levo ideologijo kot dejstva.

Čeprav kaže sedaj nek uvid, sem prepričan, da ji ideologija še vedno preprečuje spoznati, da socializem ne deluje. Še vedno sanja, da bo nekoč prišel socialistični mesija. https://t.co/soDIpavM1A — Vid Mlakar (@VidMlakar) November 28, 2025

Nenazadnje tudi voditeljica Tarče Erika Žnidaršič se temu ravno ni mogla izogniti in je močno pritiskala, da se rdeča elita vrne nazaj na oblast. Danes, ko se je dotaknila tudi njihovih nepravilnosti, pa spoznava, kako deluje ustroj omenjenega medija. “Občutek imam da delamo da še deset drugih dobiva plačo, RTV bi deloval bolje če bi bilo pol manj zaposlenih. Tukaj je pomembno samo da imaš ure pravilno napisane,” je razkrila na podkastu.

Več: