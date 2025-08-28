Podgoršek o protestu prašičerejcev: “Šlo je za klic tistih, ki jih zakon o zaščiti živali praktično ukinja, šlo je za te kmečke družine”

Kot je danes v izjavi za javnost na Agri dejal Podgoršek, so prašičjerejci, ki so nezadovoljstvo izrazili na razstavnem prostoru kmetijskega ministrstva, mirno izražali svoja mnenja s transparenti, ministrstvo pa je takšno ravnanje označilo kot ogrožanje.

“Obžalujemo, da se je ministrstvo odzvalo na način, da je zapustilo sejem. Kmetje, med njimi kmečke družine z otroki, so prišli z mirnim namenom, opremljeni zgolj s transparenti,” je dejal Podgoršek. Sam dogodka niti ne označuje kot protest, ampak za dialog. “Šlo je za klic tistih, ki jih zakon o zaščiti živali praktično ukinja, šlo je za te kmečke družine,” je poudaril.

Podgoršek meni, da je ministrstvo z odhodom dalo vtis, da so na njegovem razstavnem prostoru dobrodošli le tisti, ki se z vladnimi predlogi strinjajo, ne pa tudi kritični glasovi.

Poudaril je, da so kmetje s protestnim nastopom želeli opozoriti predvsem na sporno ureditev v zakonu o zaščiti živali. Zbornica vztraja pri spremembah zakona, saj trenutne določbe ogrožajo obstoj številnih kmetij. “Mi nismo proti dobrobiti živali. Podpiramo brezbolečinsko kastracijo in konec kletk, a zahtevamo razumne prehodne roke ter možnost, da določene posege pod nadzorom izvajajo usposobljeni rejci,” je pojasnil.

Podgoršek je opozoril, da je bil eden od kmetov po mirnem nastopu pozneje poškodovan v incidentu z varnostno službo, kar na zbornici ostro obsojajo. “Če bo sejem dopuščal pretepanje kmetov, si ga ne želimo več,” je povedal.

Poudaril je, da KGZS še vedno verjame v dialog, a si ne želi pogovorov zgolj o implementaciji zakona, temveč o njegovih spremembah. Če do tega ne bo prišlo, v zbornici skupaj z drugimi kmečkimi organizacijami ne izključujejo nadaljnjih protestnih aktivnosti v jesenskem in zimskem času.

“Ministrstvo je s svojimi ravnanji samo poklicalo traktorje na ulico. Mi pa bomo še naprej iskali poti, da ohranimo slovenske kmetije žive,” je sklenil Podgoršek.

Zbornica je namreč že konec julija sporočila, da bo zaradi nevzdržnih razmer v kmetijstvu začela postopek za organizacijo vseslovenskega kmečkega protesta.

Ob dogajanju na Agri se je oglasila tudi poslanka NSi dr. Vida Čadonič Špelič, ki je med drugim predsednica parlamentarnega odbora za kmetijstvo. “Pravica do mirnega protesta in izražanja mnenj je ustavna pravica, ki je bila prašičerejcem na sejmu Agra kršena,” je poslanka med drugim zapisala v objavi, ki jo je naslovila Atentat na slovensko živinorejo.

Obenem je na kmetijsko ministrico Matejo Čalušić naslovila poslansko vprašanje. Zanima jo, zakaj se je ministrstvo namesto dialoga s kmeti raje odločilo za uporabo sile in skušalo odstraniti kmete s transparenti ter zakaj jim je onemogočilo mirno izražanje mnenj oziroma protest proti zakonodaji, ki da je nedvoumno škodljiva za kmeta. Zanima jo tudi, ali to pomeni, da želi ministrstvo kmete ustrahovati in z njimi ne voditi dialoga.