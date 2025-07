Počitniška zmota strategov vladnih strank

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Vladnim strategom, ki so izsilili odločanje poslancev na izredni seji med parlamentarnimi počitnicami, kot kaže ne bo uspelo doseči, da bi naglo obveljala vrsta precej spornih zakonov.

Državni svetniki se danes vračajo iz dopustov in bodo z vetom zelo verjetno ustavili kar štiri zakone: o pomoči države pri samomorih starejših in bolnih (evtanazija), državnem omejevanju oddajanja stanovanj preko Airbnb in Bookinga, česar ne pozna nobena druga evropska država, o prepovedi baterijske reje kokoši in obveznem čipiranju mačk in o produkciji marihuane za industrijsko rabo.

Vetov ne bo, če se z dopustov vrne premalo svetnikov. Največji pritiski pa so po informacijah iz državnega sveta pri zakonu o zaščiti živali, češ da je nujno zaščiti majhne prašičke pred bolečinami ob kastraciji.

Vladajoči poslanci so na izredni seji parlamenta, ki so jo med počitnicami izsilili s podpisi, čeprav za izjemno naglico ni bilo nobenega pametnega razloga, izglasovali zakone o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o gojenju konoplje za medicinske in znanstvene namene, o zaščiti živali in o gostinstvu. Razlog hitenja je bila prav računica, da bo med počitnicami manj možnosti za veto državnega sveta in referendumske procedure. Ker so svetniki in pobudniki referendumov že na morju ali kje drugje. A so se vsaj pri državnem svetu vladajoči strategi močno ušteli. Tako vsaj kaže. Na posnetku sta premier Robert Golob in Zoran Janković, ki velja za strica iz ozadja sedanje vlade. Ob Milanu Kučanu.

Zoran Janković in Robert Golob Foto: Bor Slana/STA za KPV

Po prvih informacijah je pričakovati, da bo državni svet z veti ustavil vse štiri zakone. Če se bo zbralo dovolj svetnikov.

Ni pa še jasno, kaj bo po tem. Poslanci vladnih strank lahko takoj skličejo še novo izredno sejo parlamenta, se vrnejo iz počitnic na morju in drugod, kamorkoli so že odpotovali in vse te zakone znova potrdijo. In s tem zmanjšajo možnost še za referendumske pobude, ki so mogoče v tednu po zavrnitvi veta. Med počitnicami je podpise, da se sproži postopek zbiranja 40.000 podpisov, težje zbrati. Ni pa nemogoče. Sestali bi se lahko na najnovejši izredni seji parlamenta, je slišati, ekspresno že v četrtek.

Lahko pa poslanci vladnih strank počakajo, z dopustov se bi jih namreč moralo vrniti najmanj 46 in znova glasujejo po počitnicah, ko bodo pa že zelo blizu tudi parlamentarne volitve, na katerih pa ekstremistični zakoni, kot je o omejevanju svobodne gospodarske pobude pri oddajanju stanovanj, ne bodo nujno koristni za pridobivanje velikega števila volivcev. Neroden pa bo tudi vtis, da se oblast veliko ukvarja z uvajanjem dodatnega trošenja, denimo za čipiranje mačk ali blaženje bolečin pujskov, nič pa s tem, da številni ljudje, ki so celo življenje plačevali zdravstveno zavarovanje in ga še vedno, ne morejo do osebnih zdravnikov ali zobozdravnikov.

Ker je lažje zagotoviti anestezijo pujskom.

Predlog za veto na spremembe zakona gostinstvu je takšen: