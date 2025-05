Po Titovi poti: Otroke silili, da ploskajo Golobu

Piše: Nova24tv.si

Ker je za avtokratske, zlasti pa diktatorske režime znano, da državljane za namene propagande spodbujajo k ploskanju z namenom slavljenja voditeljev ali manjše skupine izbrancev, je marsikoga zmotil posnetek obiska prvošolčkov v premierjevem kabinetu. Ti namreč niso samo odrecitirali pesmi in delili svojih misli o pomenu prijaznosti in spoštovanja, ampak so bili vidno spodbujani k ploskanju v maniri nedemokratičnih režimov.

Ker je bilo mogoče na nedavnem pikniku Svobode v Volčjem Potoku videti, na kakšen način poteka snemanje promocijskega materiala za premierja, tudi tako, da so ljudi v bližini spodbujali k ploskanju, so pričeli v teh dneh opominjati na posnetek, ki je nastal med marčevskim obiskom prvošolčkov Osnovne šole Majde Vrhovnik, saj je ostal precej spregledan.

“S svojo iskrenostjo in srčnostjo so z mano delili svoje misli o pomenu prijaznosti in spoštovanja, odrecitirali pesem ter spoznali kampanjo #odpikajmonasilje. Iskrena hvala za obisk in spodbudo, da še naprej širimo vrednote, ki nas vse povezujejo,” je premier na družabnem omrežju Instagram zapisal glede konkretnega obiska. Kampanja “Odpikajmo nasilje” je seveda v luči porasta vrstniškega nasilja seveda izjemnega pomena, a marsikomu se je ob gledanju videoposnetka, ki ga je premier pripel zapisu, postavilo vprašanje, ali so otroke s pridom uporabili za namene ustvarjanja všečne podobne premierja, saj so jih namreč z neverjetnim entuziazmom spodbudili k ploskanju.

Aplavz otrok je spodbudila piarovka

“Vlada brez ponosa, a gre nižje. Najlažje izkoristiš otroke, da ploskajo. Sramota izkoriščanja otrok”; “Tole me pa na mojo rano mladost spominja, ko so nas na cesto peljali, da smo mahali Titu z zastavicami”; “Zloraba otrok”; “Severna Koreja v vsej svoji veličini!”; “Tito po Titu” so le nekateri primeri kritičnih komentarjev, ki dajejo vedeti, da ni šlo samo za nedolžni otroški obisk pri predsedniku vlade. Marsikdo pa se je verjetno vprašal tudi, če je šlo pri tem morebiti bolj za učenje podrejanja kot pa učenje spoštovanja soljudi.

Neopažena pa ni ostala gospa, ki je otroke s slovenskimi zastavicami spodbudila k ploskanju. Slednja je namreč marsikomu ostala v spominu, ker je tako entuziastično ploskala in se prešerno smejala, ko jo je med prihodom na proslavo ob 80. obletnici konca II. svetovne vojne opazil premier in ji pomahal. Ker je očitno torej otroke k ploskanju spodbujala uslužbenka vladnega kabineta, je še toliko težje ostati imun na kritike, da so otroke uporabili za namene politične propagande. Ker otroci simbolizirajo nežnost in nedolžnost, kot taki pa še seveda ne zmorejo kritičnega mišljenja, lahko na splošno zlahka postanejo tarče usmerjene piar akcije. Iz tega razloga pa seveda ne čudi, da je občutljivost javnosti v demokratičnih družbah toliko večja, ko se pojavijo posnetki, kot je bil ta.

Poziv k ploskanju pa svobodnjakom očitno ni tuj. Ko se je namreč premier na nedavnem pikniku znašel pred objektivi, je bilo mogoče jasno slišati poziv: “Ploskajte malo.” Temu pa je nato tudi tudi sledilo ploskanje. Posnetek, ki vključuje ploskanje, pač ustvarja vtis odobravanja in priljubljenosti, in tega se tisti, ki so zadolženi za premierjevo zunanjo podobo, seveda dobro zavedajo. Seveda ni nič narobe, ko to vključuje odrasle in se ti za to samostojno odločijo, a ko gre za otroke, bi bil nedvomno premislek na mestu. Naj ploskanje otrok ostane odraz iskrenega navdušenja nad nečim ali nekom.