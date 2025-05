Po referendumu: »Vsaka vlada bi po takšni dvojni klofuti sama odstopila.«

Piše: Petra Janša

Volivci so na nedeljskem referendumu zavrnili zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Proti zakonu je glasovalo več kot 92 odstotkov oziroma več kot 400.000 volivcev, s čimer je bil dosežen tudi zavrnitveni kvorum.

Volivci so na nedeljskem referendumu odločali o uveljavitvi zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki ga je pripravila vlada, referendum pa je, kar je pomembno izpostaviti, s podpisi volivcev (!) zahtevala SDS. Po delnih neuradnih rezultatih Državne volilne komisije po skoraj vseh preštetih glasovnicah je proti zakonu glasovalo kar 403.153 volivcev oziroma 92,52 odstotka volivcev, za njegovo uveljavitev pa se jih je izreklo le 32.597 oziroma 7,48 odstotka. Volilna udeležba je bila 25,93-odstotna. Tem izidom bodo okrajne volilne komisije prištele glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije, 19. maja pa bodo ugotavljali še izid glasovanja po pošti iz tujine in na diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Te glasovnice pa na izid referenduma ne morejo vplivati.

Janša: Vladna koalicija dobila dve klofuti

Predsednik SDS Janez Janša je ob uspehu na referendumu o dodatkih k pokojninam umetnikov dejal, da je rezultat zmaga razuma in »tistega dela volilnega telesa v Sloveniji, ki se zaveda, da se država v času mandata sedanje koalicije giblje v napačno smer«. Ocenil je, da je takšni usmeritvi razumni del slovenskega volilnega telesa izrekel odločen ne. »Danes je Slovenija naredila velik korak k temu, da si Slovenci ukradeno državo vzamemo nazaj,« je v prvi izjavi po uspehu na referendumu dejal prvak SDS. Menil je, da je vladna koalicija na nedeljskem glasovanju dobila dve klofuti. Prvo, ker je bil zavrnjen »sramoten zakon, s katerim so želeli neupravičene privilegije dodeliti samo peščici na podlagi odločanja nekega političnega telesa«, drugo klofuto pa so dobili predstavniki izvršilne oblasti, ki so pozivali k bojkotu. Po Janševih besedah se je prvič v zgodovini samostojne Slovenije zgodilo, da so tisti, ki so v koalicijsko pogodbo zapisali, da bodo spodbujali udeležbo na volitvah in referendumih, volivce pozivali k bojkotu. »Računali so na to, da bo zelo visok kvorum za veljavnost referenduma težko doseči, vendar je bil ne samo dosežen, bil je oziroma bo močno presežen. Več kot 400.000 slovenskih volivk in volivcev je glasovalo za razum,« je poudaril. »Vsaka vlada bi po takšni dvojni klofuti sama odstopila. Dvomim sicer, da bo prišlo do tega premisleka,« je dejal Janša in dodal, da je v rokah slovenskega volilnega telesa, da na »takšno reakcijo oziroma nereakcijo odgovori na naslednjih volitvah, ki bodo v vsakem primeru prej kot v enem letu«. Potrdil je tudi, da bo SDS do volitev stopnjevala pritisk, »da se upravljanje z državo obrne v prihodnost in ne v preteklost«.

Janša: Hvala vsem, ki ste se udeležili referenduma

Janša se je v prvi izjavi po uspehu na referendumu zahvalil vsem, ki so se referenduma udeležili, tudi tistim, ki so glasovali za zakon. Zahvalil se je tudi predsednici republike Nataši Pirc Musar, nekdanjemu predsedniku Borutu Pahorju in drugim nosilcem državnih funkcij, ki so kljub pozivom k bojkotu šli na referendum in »vsaj delno ohranili čast sedanje slovenske oblastne strukture«. Spomnil je, da je prišlo tudi v koaliciji do nekoliko različnega pristopa, saj stranka SD ni pozivala k bojkotu. »Se pravi, da nekaj vsaj približno zdravega razuma, kar zadeva temelje demokracije, obstaja tudi v levem spektru slovenske politike,« je še dodal. Oceno koalicije, da je referendumski izid vseeno uspeh, ker je 75 odstotkov volilnega telesa ostalo doma, pa je Janša komentiral, da bi po tej logiki v SDS lahko razglasili zmago na zadnjih državnozborskih volitvah, ker bi k rezultatu šteli tudi tiste, ki niso glasovali za Gibanje Svoboda in so ostali doma. »Takšno tolmačenje volilnih ali referendumskih izidov je v nasprotju z vsako logiko,« je dejal. Po njegovih besedah bodo vztrajali tudi pri predlogu, da se odpravi obstoječi zakon o dodatkih k pokojninam umetnikov. Zavrnil je trditve, da eno leto po referendumu ni mogoče sprejeti nobenega zakona, ki obravnava isto temo. »V roku enega leta se ne sme sprejeti zakona, ki je v nasprotju z voljo ljudi, izraženo na referendumu. A ker je bila volja ljudi na referendumu jasno izražena, se pravi, da so ljudje proti takšnim privilegijem, pričakujemo, da bo vladna koalicija glasovala za ta zakon,« je še dejal Janša. Po njegovih besedah ljudje v nedeljo niso glasovali proti slovenski kulturi, ampak so glasovali v obrambo slovenske kulture, proti izničevanju njenega temeljnega pomena in njene vloge v slovenski zgodovini. Glasovali pa so proti norčevanju iz slovenske kulture,« je sklenil prvak SDS.

Hoivik: Ljudstvo reklo odločen ne privilegijem

Poslanec SDS in prvi podpisani pod zahtevo za referendum Andrej Hoivik se je zahvalil vsem volivcem, ki so se udeležili referenduma. Izpostavil je, da ima oblast ljudstvo in da je bila v nedeljo »priložnost, da ljudstvo reče odločen ne privilegijem, ki jih podarja vlada Roberta Goloba in tudi odločen ne aroganci te vlade«. »Prepričan sem, da so ljudje spoznali tudi med kampanjo, da Robert Golob in njegova vlada obdavčujeta delovne ljudi, da obdavčujeta upokojence, ne nazadnje tudi mlade. Danes so imeli volivci in volivke priložnost temu dejanju reči ne in dati tudi zaušnico njegovima koalicijskima partnerjema, predvsem stranki Levica, ki je tudi v sami kampanji velikokrat manipulirala s takšnimi in drugačnimi podatki.«

Znova se je obregnil ob poziv strank Gibanje Svoboda in Levica k bojkotu. »Mislim, da je to nedemokratično in precedens v samostojni Republiki Sloveniji,« je še dejal Hoivik v prvi izjavi za medije po uspehu na referendumu.

Nezaupnica s plebiscitarnim glasom proti

Poslanec SDS Zvonko Černač pa je menil, da rezultati nedeljskega referenduma kažejo, da je bil dosežen kvorum in zakon plebiscitarno zavrnjen tudi z glasovi vladajoče koalicije. »To pomeni, da je bila koaliciji s plebiscitarnim glasom proti na neki način izrečena nezaupnica,« je dejal. Černač se je najprej zahvalil vsem volivkam in volivcem, ki so se referenduma udeležili. »Predvsem vsem, ki ste glasovali proti temu škodljivemu zakonu,« je dodal.

Na vprašanje, kaj bo zdaj storila SDS, ko je bil kvorum dosežen, je Černač odgovoril, da je to odgovornost vladajoče koalicije. »V naslednjih mesecih po naši oceni do volitev ne more narediti ničesar dobrega več. Zato bi bil čas, da se resno preučijo razmere in da se omogoči, da Slovenija dobi oblast, ki bo odgovorno ravnala v korist volivk in volivcev,« je poudaril.

Tonin: Ljudje so se odločili za demokracijo

Predsednik NSi Matej Tonin, ki je z NSi sodeloval v kampanji proti zakonu, je ob referendumski zavrnitvi zakona o dodatkih k pokojninam dejal, da je demokracija zmagala nad bojkotom, h kateremu so pozivali v vladnih vrstah. Rezultat pa je po njegovi oceni tudi začetek konca vlade Roberta Goloba. Po njegovem mnenju je namreč demokracija zmagala nad bojkotom, k čemur so pozivali v Gibanju Svoboda in Levici, kar je »jasno in najbolj čisto sporočilo, pomembno zlasti za razvoj naše republike v prihodnosti«. Demokracija je namreč tisto, na kar je treba staviti, je prepričan Tonin. Sporočilo referendumskega glasovanja pa je po njegovem tudi to, da je nastopil začetek konca aktualne vlade. »Od tod dalje bo vse lažje, zmaga desnosredinske vlade je mogoča, spremembe so mogoče, stvari se bodo začele spreminjati. Ta rezultat je vsem v desnosredinskem bloku vlil veliko upanja,« je zatrdil prvak NSi. Tako meni, da rezultat kaže, da so zmage mogoče, če se osredotočijo na stvari, ki jih povezujejo. »Mislim, da je to tudi model za prihodnost. Naj se ne grizemo na vseh majhnih razlikah, nepomembnih stvareh, ampak se osredotočimo na tisto, kar je res bistveno, na tisto, kar nas povezuje, to pa je, da bo na prihodnjih parlamentarnih volitvah prišlo do zamenjave Golobove vlade,« je ocenil. Kot je dejal, bi pričakoval odstop ministrice za kulturo Aste Vrečko, in dodal, da ne verjame, da bi bil predsednik vlade sposoben prevzeti odgovornost za vladni poraz ob tako močni zaušnici na referendumu, čeprav je njegova odgovornost za poraz največja.

V Fokusu in SLS pozdravljajo rezultate

Z nedeljsko zavrnitvijo zakona so volivke in volivci jasno in nedvoumno izrazili, da je zakon krivičen, selektiven in neustrezen, so v odzivu zapisali v stranki Fokus. »Opozorila, ki smo jih v času kampanje izrazili, – da zakon ni v skladu z načelom univerzalnosti pokojninskega sistema, da uvaja nepojasnjene privilegije in da ne pomaga k reševanju sistemskih težav –, so bila slišana, razumljena in podprta,« so dodali. Zapisali so, da ljudje z referendumom niso zavrnili umetnosti, ampak dvoličnost politike, ki pozablja na tiste, ki najbolj potrebujejo pomoč. Menijo, da je sedaj priložnost za temeljitejši, širši in bolj vključujoč pristop ter pripravo sistemskih rešitev, ki bodo oblikovale pravično pokojninsko politiko za vse.

V SLS so po besedah strankine predsednice Tine Bregant veseli, ker se je referenduma udeležilo toliko volivcev. »To je dokaz, da se ljudje zavedamo, da vsak glas šteje, in želimo spoštovati demokratične temelje. Takšna udeležba je dobra popotnica za nadaljnje volitve, saj pomeni, da si Slovenke in Slovenci ne pustimo vzeti svojega glasu in hočemo odločati o sebi,« meni. Nedeljsko odločitev volivcev po besedah Bregantove razumejo kot jasno sporočilo, da mora politika »temeljiti na pravičnosti, ne pa na netransparentnem sistemu privilegijev«. »Sporni zakon ni uvajal sistemske podpore umetnicam in umetnikom, temveč je uvajal dodatek le za peščico − po netransparentnih kriterijih in brez jasne povezave s socialnim položajem posameznika. Ljudje vemo, da se umetniška vrednost ne meri po političnih kriterijih; prav pa je, da umetnik od svojega dela živi dostojno tudi v pokoju tako kot mi vsi,« še meni Bregantova.

Glas upokojencev o zgodovinski zmagi ljudstva

V stranki Glas upokojencev so se v odzivu ne referendumski izid zahvalili vsem, ki so z odločitvijo na referendumu zavarovali dostojanstvo vseh slovenskih upokojencev. Menijo, da to ni bila samo politična odločitev, ampak zgodovinska zmaga ljudstva, ki je sporočilo, da je bilo dovolj krivic in poniževanja tistih, ki so gradili državo. »Rezultat referenduma je jasen klic po družbeni enakosti, solidarnosti in spoštovanju. Hkrati pa gre za glas nezaupanja aktualni oblasti,« so še zapisali.

Naj za konec dodamo še to, da so v vladni stranki SD zaskrbljeni zaradi rezultatov nedeljskega referenduma o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Predsednik SD Matjaž Han je ob tem dejal, da bodo morali v koaliciji prešteti svoje vrste, da se takšen rezultat ne bo ponovil na prihajajočih parlamentarnih volitvah. Stranka SD je edina od koalicijskih strank, ki ni pozivala k bojkotu referenduma.

Kaj sporočajo izidi nedeljskega referenduma?

Dr. Sebastjan Jeretič, politični analitik: »Izid referenduma je neverjetna klofuta tej arogantni oblasti navkljub vsem pozivom k bojkotu demokracije; navkljub ignoriranju kampanje s strani dominantnih medijev; navkljub zaspanosti ljudstva, ki se pod tem režimom kuha kot žaba, ki še ni začutila, da je voda že vroča. Zato je ta izid znak upanja, da demokratični duh v Sloveniji še ni usahnil. Demokracija namreč živi od sodelovanja ljudstva v njenih procesih. Živi od aktivnih državljanov. In to nedeljo jih je bilo dovolj za jasen signal aktualni oblasti. Seveda pa glede na psihološki profil vladarja težko pričakujemo predčasne volitve, ki bi prekinile ta mučni mandat političnega amaterstva in arogance. Verjetno bomo te dni z njihove strani slišali vrsto izgovorov in spuščanja megle. Opozicija pa ima sedaj manj kot leto dni za nadaljevanje mobilizacije ljudstva. V tej kampanji je bilo videti izjemen angažma mladih, kar še posebej veseli, saj kaže, da v politično skupnost vstopajo nove generacije, ki bodo pomagale oživljati slovensko demokracijo.«

Dr. Jože Možina, zgodovinar in novinar: »S tem ko so predlagatelji prepričljivo dobili referendum, se je dokončno razgalilo, da je ta koalicija v zatonu in da se ji je praktično že iztekel rok trajanja. Vladajoče je pokopala doslej ne videna aroganca do pomembnega dela volilnega telesa, tako velikega, da je bil njihov ideološki zakon o privilegijih za kulturnike zavrnjen. Dodatno je številne volivce k glasovanju spodbudilo pozivanje Svobode in Levice, naj najvišjo obliko ljudske demokracije bojkotirajo. Problem ni podpora res zaslužnim umetnikom, to bi ljudje še razumeli, ampak zloraba javnega denarja za nagrajevanje svojih »kolesarskih« umetnikov, med njimi tudi takih, ki producirajo provokacijo, celo protikulturo. Tu so šli predaleč, in ko je bil razpisan referendum, so se ustrašili ljudske volje in želeli referendum onemogočiti na točki kvoruma. Kljub pomoči dominantnih medijev, ki so na trenutke o tematiki poročali zelo enostransko in navijaško ali pa sploh niso …, to ni pomagalo. Pokazal se je tudi nezrel in nedemokratičen odziv strank, ki so pozivale k bojkotu. Namesto spoštovanja ljudske volje, izražene na referendumu, sledijo užaljeni napadi na predlagatelje. Ničesar se niso naučili, vsega so krivi drugi.«