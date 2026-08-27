Po objavi novele zakona o RTV politkomisarji že na okopih

Piše: G. B.

Kot smo lahko pričakovali, so se na novelo zakona o RTV, ki je bila objavljena včeraj, takoj odzvali njeni nasprotniki, ki branijo obstoječe stanje.

Predlog novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki ga je ministrstvo za kulturo poslalo v medresorsko usklajevanje, po oceni predsednice uprave RTVS Natalije Gorščak posega v pogoje za neodvisno delovanje zavoda. “RTV Slovenija ni medij vlade, opozicije ali katerekoli politične stranke. Je javni medij vseh,” je zapisala v izjavi.

Največjo spremembo z vidika neodvisnosti po oceni Gorščak predstavlja predlagana ureditev, po kateri bi šest od sedmih članov nadzornega sveta imenovala vlada. Predlog hkrati bistveno zmanjšuje zastopanost zaposlenih in njihov neposredni vpliv na upravljanje RTVS. V programskem svetu, ki bi nadomestil sedanji svet, bi bila dva predstavnika zaposlenih namesto šestih, v nadzornem svetu pa le en namesto dveh. “Takšna ureditev po naši oceni ne pomeni nadaljnje depolitizacije RTV Slovenija, temveč odpira možnost večjega neposrednega vpliva politike na upravljanje RTV Slovenija,” je poudarila.

Predlagane spremembe odpirajo tudi vprašanje dolgoročnega in predvidljivega financiranja programov za narodni skupnosti in glasbene produkcije. “Zakon, katerega cilj je neodvisen javni medij, bi moral postavljati varovalke pred političnim vplivom, ne pa odpirati novih poti zanj,” je izpostavila. Skrb vzbuja tudi predvideno odpiranje arhivov RTVS, ki je edinstvena zakladnica slovenske avdiovizualne dediščine in nacionalnega spomina, ki je nastajala desetletja. “Kakršnikoli posegi v njegovo upravljanje, uporabo in dostopnost morajo biti premišljeni ter urejeni tako, da zagotavljajo njegovo dolgoročno varovanje, strokovno upravljanje in ohranjanje v javnem interesu,” so navedli.

“RTV Slovenija ni medij vlade, opozicije ali katerekoli politične stranke. Je javni medij vseh. Njena neodvisnost ne sme biti odvisna od tega, katera politična opcija je v nekem trenutku na oblasti. To načelo mora veljati za vsako vlado in vsako parlamentarno večino,” je izpostavila Gorščak. Zakon o RTVS mora osrednji javni medijski hiši zagotoviti dolgoročno stabilnost, učinkovito upravljanje, vzdržno financiranje ter predvsem trdno in verodostojno neodvisnost od vsakokratne politike. “Samo tak zakon lahko javnemu mediju omogoči opravljanje njegovih najpomembnejših funkcij: podporo demokratičnim procesom v družbi ter ohranjanje in razvoj slovenskega jezika in kulture,” je še navedla.

No, precej sprenevedavo stališče, saj so z zadnjo različico zakona o RTV na njene vodstvene položaje nastavili politično obremenjene kadre in nato RTV “zaklenili” pred vplivom javnosti. Ob tem pa se še vedno sklicujejo na lastno politično neodvisnost.