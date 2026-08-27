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Po objavi novele zakona o RTV politkomisarji že na okopih

FokusSlovenija
Predsednica uprave RTVS Natalija Gorščak (foto: STA)

Piše: G. B.

Kot smo lahko pričakovali, so se na novelo zakona o RTV, ki je bila objavljena včeraj, takoj odzvali njeni nasprotniki, ki branijo obstoječe stanje. 

Predlog novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki ga je ministrstvo za kulturo poslalo v medresorsko usklajevanje, po oceni predsednice uprave RTVS Natalije Gorščak posega v pogoje za neodvisno delovanje zavoda. “RTV Slovenija ni medij vlade, opozicije ali katerekoli politične stranke. Je javni medij vseh,” je zapisala v izjavi.
Največjo spremembo z vidika neodvisnosti po oceni Gorščak predstavlja predlagana ureditev, po kateri bi šest od sedmih članov nadzornega sveta imenovala vlada. Predlog hkrati bistveno zmanjšuje zastopanost zaposlenih in njihov neposredni vpliv na upravljanje RTVS. V programskem svetu, ki bi nadomestil sedanji svet, bi bila dva predstavnika zaposlenih namesto šestih, v nadzornem svetu pa le en namesto dveh. “Takšna ureditev po naši oceni ne pomeni nadaljnje depolitizacije RTV Slovenija, temveč odpira možnost večjega neposrednega vpliva politike na upravljanje RTV Slovenija,” je poudarila.
Predlagane spremembe odpirajo tudi vprašanje dolgoročnega in predvidljivega financiranja programov za narodni skupnosti in glasbene produkcije. “Zakon, katerega cilj je neodvisen javni medij, bi moral postavljati varovalke pred političnim vplivom, ne pa odpirati novih poti zanj,” je izpostavila. Skrb vzbuja tudi predvideno odpiranje arhivov RTVS, ki je edinstvena zakladnica slovenske avdiovizualne dediščine in nacionalnega spomina, ki je nastajala desetletja. “Kakršnikoli posegi v njegovo upravljanje, uporabo in dostopnost morajo biti premišljeni ter urejeni tako, da zagotavljajo njegovo dolgoročno varovanje, strokovno upravljanje in ohranjanje v javnem interesu,” so navedli.
“RTV Slovenija ni medij vlade, opozicije ali katerekoli politične stranke. Je javni medij vseh. Njena neodvisnost ne sme biti odvisna od tega, katera politična opcija je v nekem trenutku na oblasti. To načelo mora veljati za vsako vlado in vsako parlamentarno večino,” je izpostavila Gorščak. Zakon o RTVS mora osrednji javni medijski hiši zagotoviti dolgoročno stabilnost, učinkovito upravljanje, vzdržno financiranje ter predvsem trdno in verodostojno neodvisnost od vsakokratne politike. “Samo tak zakon lahko javnemu mediju omogoči opravljanje njegovih najpomembnejših funkcij: podporo demokratičnim procesom v družbi ter ohranjanje in razvoj slovenskega jezika in kulture,” je še navedla.
No, precej sprenevedavo stališče, saj so z zadnjo različico zakona o RTV na njene vodstvene položaje nastavili politično obremenjene kadre in nato RTV “zaklenili” pred vplivom javnosti. Ob tem pa se še vedno sklicujejo na lastno politično neodvisnost.

Oglasil se je tudi predsednik sveta RTVS Goran Forbici, ki je predlog novele zakona o RTVS, ki ga je ministrstvo za kulturo poslalo v medresorsko usklajevanje, označil kot orodje za podreditev zavoda. Posmehujejo se tudi ustavnemu sodišču, ki je odločilo, da so predčasne prekinitve mandatov nadzornikov v javnih zavodih dopustne le izjemoma, meni.

Novi predlog novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) vrača generalnega direktorja, ki bi ga imenoval nadzorni svet, šest članov nadzornega sveta od sedmih pa vlada. “To je glavno orodje, kako si v resnici podrediti javno RTV,” je poudaril Forbici.

S tem bi jo prisilili, da bi se iz javne prelevila v državno radiotelevizijo. Predsedniku vlade Janezu Janši “očitno ni dovolj”, da je že dobil ali še bo nekatere medije. “Želi imeti tudi RTV pod kontrolo, tako kot vse ostale podsisteme,” je bil kritičen sogovornik, ki je sicer poudaril, da gre za njegovo osebno stališče, ker svet RTVS stališča o predlogu še ni sprejel.

Forbici prav tako meni, da zavod zaradi ponovne uvedbe generalnega direktorja, ki bi nadomestil štiričlansko upravo, poslovno ne bi bil bolj učinkovit. “RTV je prevelik sistem, da bi ga lahko na vrhu vodil samo en človek, ki v resnici nima in nikoli ni imel prave ekipe,” je dejal.

Kritičen je tudi do predloga, s katerim bi dosedanji svet RTVS preoblikovali v programski svet RTVS, ki bi med drugim sprejemal programske dokumente zavoda. “Mislim, da je to vrnitev v čase, ko se je programski svet želel vmešavati v uredniško politiko, ne glede na to, kdo je v njem sedel,” je dejal Forbici.

Prejšnja vlada je po oceni Forbicija namreč s tem, ko je z novelo zakona ukinila programski svet in vzpostavila svet, prekinila neposredno vmešavanje nadzornikov v uredniško politiko.

Kritičen pa je bil tudi do predlaganih sprememb o sestavi programskega sveta. “Očitno predvidevajo organizacije, kjer je vpliv trenutne koalicije in predvsem Janeza Janše velik,” je ocenil Forbici.

Poleg tega svet s predvideno sestavo po mnenju sogovornika oži polje znanj, pogledov in stališč. Tistih, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami, demokracijo, mediji v predlogu ni več.

Če bo novela zakona sprejeta, Forbici sicer pričakuje ustavno presojo in razveljavitev vsaj dela členov.

Predlog zakona tudi odloča, da se z dnevom uveljavitve zakona prenehajo mandati članov sveta, finančnega odbora ter predsedniku in članom uprave RTV Slovenija. S tem se po mnenju Forbicija že rogajo ustavnemu sodišču, ki je nedavno sporočilo, da so predčasne prekinitve mandatov v javnih zavodih, kot je RTV, dopustne le v izjemnih primerih in razmerah, medtem ko novi predlog takšnih razmer po mnenju sogovornika z ničemer ne izkazuje.

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