Po objavi novele zakona o RTV politkomisarji že na okopih

Piše: G. B.
Kot smo lahko pričakovali, so se na novelo zakona o RTV, ki je bila objavljena včeraj, takoj odzvali njeni nasprotniki, ki branijo obstoječe stanje.
Oglasil se je tudi predsednik sveta RTVS Goran Forbici, ki je predlog novele zakona o RTVS, ki ga je ministrstvo za kulturo poslalo v medresorsko usklajevanje, označil kot orodje za podreditev zavoda. Posmehujejo se tudi ustavnemu sodišču, ki je odločilo, da so predčasne prekinitve mandatov nadzornikov v javnih zavodih dopustne le izjemoma, meni.
Novi predlog novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) vrača generalnega direktorja, ki bi ga imenoval nadzorni svet, šest članov nadzornega sveta od sedmih pa vlada. “To je glavno orodje, kako si v resnici podrediti javno RTV,” je poudaril Forbici.
S tem bi jo prisilili, da bi se iz javne prelevila v državno radiotelevizijo. Predsedniku vlade Janezu Janši “očitno ni dovolj”, da je že dobil ali še bo nekatere medije. “Želi imeti tudi RTV pod kontrolo, tako kot vse ostale podsisteme,” je bil kritičen sogovornik, ki je sicer poudaril, da gre za njegovo osebno stališče, ker svet RTVS stališča o predlogu še ni sprejel.
Forbici prav tako meni, da zavod zaradi ponovne uvedbe generalnega direktorja, ki bi nadomestil štiričlansko upravo, poslovno ne bi bil bolj učinkovit. “RTV je prevelik sistem, da bi ga lahko na vrhu vodil samo en človek, ki v resnici nima in nikoli ni imel prave ekipe,” je dejal.
Kritičen je tudi do predloga, s katerim bi dosedanji svet RTVS preoblikovali v programski svet RTVS, ki bi med drugim sprejemal programske dokumente zavoda. “Mislim, da je to vrnitev v čase, ko se je programski svet želel vmešavati v uredniško politiko, ne glede na to, kdo je v njem sedel,” je dejal Forbici.
Prejšnja vlada je po oceni Forbicija namreč s tem, ko je z novelo zakona ukinila programski svet in vzpostavila svet, prekinila neposredno vmešavanje nadzornikov v uredniško politiko.
Kritičen pa je bil tudi do predlaganih sprememb o sestavi programskega sveta. “Očitno predvidevajo organizacije, kjer je vpliv trenutne koalicije in predvsem Janeza Janše velik,” je ocenil Forbici.
Poleg tega svet s predvideno sestavo po mnenju sogovornika oži polje znanj, pogledov in stališč. Tistih, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami, demokracijo, mediji v predlogu ni več.
Če bo novela zakona sprejeta, Forbici sicer pričakuje ustavno presojo in razveljavitev vsaj dela členov.
Predlog zakona tudi odloča, da se z dnevom uveljavitve zakona prenehajo mandati članov sveta, finančnega odbora ter predsedniku in članom uprave RTV Slovenija. S tem se po mnenju Forbicija že rogajo ustavnemu sodišču, ki je nedavno sporočilo, da so predčasne prekinitve mandatov v javnih zavodih, kot je RTV, dopustne le v izjemnih primerih in razmerah, medtem ko novi predlog takšnih razmer po mnenju sogovornika z ničemer ne izkazuje.