Po definiciji svobodnjakov je mož Tamare Vonta klasičen primer “dvoživke”

Piše: I. K.

Tamara Vonta je ena najbolj vulgarnih poslank tega mandata. Znana je postala kot predsednica parlamentarnega odbora za kulturo, kjer je seje vodila tako, kot da razprava poteka v vaškem bifeju in ne v hramu slovenske demokracije.i Poleg tega je tudi velika podpornica vsega kar diši po državnem. V tem okviru se bori tudi za popolno podržavljanje javnega zdravstva. Močno nasprotuje t. i. “dvoživkam”, se pravi zdravnikom, ki delajo v zasebnem in javnem sektorju. A pozior! V preteklosti so se pojavili očitki, da je tudi njen mož “dvoživka”. Sama je na 24ur to zanikala, a podatki jo postavljajo na laž.

V oddaji 24ur, kjer je bila nekoč v rosnejših letih tudi zaposlena, je Vonta izjavila, da njen mož oftamolog (strokovnjak za očesne bolezni) ni nobena dvoživka ampak “koncesionar” – se pravi, da v zasebni kliniki opravlja dejavnosti, ki jih plača ZZZS.

Podatki pa pravijo drugače. Na spletni strani moževe klinike piše, da opravlja preglede tudi samoplačniško, objavljene ima celo cene storitev.

Takole so zapisali:

“Nosilec dejavnosti je Boštjan Meh, dr. med, specialist oftalmolog oz. okulist.Ministrstvo za zdravje nam je leta 2005 podelilo koncesijo za izvajanje ambulantnih očesnih pregledov in leta 2007 za izvajanje očesnih operacij, med katerimi je najpogostejša operacija sive mrene. Okulistika Meh d.o.o., kot nosilka koncesije, je bila ustanovljena leta 2005 z namenom zdravljenja očesnih bolezni. Kot nosilci koncesije preglede in operacije izvajamo preko kartice zdravstvenega zavarovanja in na napotnico izbranega zdravnika, po dogovoru pa tudi samoplačniško.”

To je praktično šolski primer t. i. “dvoživkarstva”, kot ga definira skrajno leva koalicija.

Tudi cenik so priložili, če se komu čakalne vrste, ki jih je povzročila Golobova vlada zdijo previsoki:

Seveda nihče na desnici ne problematizira tega, da zdravniki dejavnost opravljajo tudi zasebno, v kolikor korektno opravijo tudi javni del svojega posla.

Sprenevedanje svobodnjakov

Dvoživkarstvo, kot si ga predstavljajo ideološka linija Keber-Jenull-Gibanje Svoboda je to, da zdravnik, ki sodeluje kot del javnega naročanja hkrati opravlja zasebno dejavnost. To ni nikjer po svetu problematično. Vsak posameznik ima pravico, da svojo dejavnost opravlja tudi zasebno, ne glede na to, da je koncesionar za državo. Si predstavljate, da bi bila npr. dimnikarska služba, ki ima sklenjeno koncesijo z državo, hkrati zavezana, da ne sme čistiti dimnikov tudi zasebno?

Gre seveda za popolno neustavnost, česar se svobodnjaki tudi zavedajo, zato strah pred dvoživkarstvom zapakirajo v laž, da koncesionarji svoje paciente pošiljajo v svoje zasebne klinike (seveda samoplačniško). To se seveda ne dogaja, sistematično, kot trdi predsednik vlade, a kako bi si recimo svobodnjaki razlagali, če bi žena Janeza Janše imela zasebno kliniko, podobno kot Vontin mož in bi imela na domači strani dopis: “… po dogovoru pa tudi samoplačniško?”

Saj vsi vemo kaj bi bilo.