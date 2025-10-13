Pluralnost TVS: Robert in Tina Golob

Piše: Spletni časopis

Kam je zabredla javna TVS, kjer se obeta čistka v Tarči, ker ne reklamira dovolj Roberta Goloba, ki ima težave zaradi čistk v medijih, policiji in podjetjih, in očitkov zlorab položaja za oddihe s svojo partnerko na morju pri podjetniku Subotiču, nam je sinoči v Politično spet pokazala Tanja Gobec.

Nobelovo nagrado za mir in dogajanje v Sloveniji sta komentirala Marinko Banjac iz FDV in Janez Markeš iz Dela s stališči, ki so bila odmev pluralnosti pogledov Roberta Goloba in Tine Gaber Golob, ko gre za dogajanja na Bližnjem vzhodu ali sicer po svetu.

Na javni RTVS je imel radikalizem Goloba in Gabrove že doslej velik vpliv. Po tem, ko je vladna koalicija s politično čistko nastavila svoj vrh državne televizije, so ti napovedali, da jih poslej ne bo več na evroviziji, če bo tam še Izrael. A so si pozneje premislili in vendarle sodelovali.

Stališču vladnega vrha RTVS, da je treba nagnati Izrael za interese Palestincev, ki so ga po preobratu, ko niso bojkotirali prireditve, obudili, se je sčasoma pridružilo še nekaj držav Evrope. Težava pa je, da sta Nemčija in Avstrija napovedali, da ne bosta več sodelovali, če obvelja ta politika izključevanja Roberta Goloba in Tine Gaber Golob. Kar bi pomenilo konec evrovizije.

Kako pluralna je bila sestava sinoči pri Tanji Gobec se je pokazalo že, ko je Janez Markeš priznal, da je podpisal, da bi nagrado za mir dobila Francesco Albanese, to je za aktivistka, ki je javno pozivala našo vlada, ki jo je sprejela v velikimi častmi, da naj z vojaško ladjo Triglav prodre v Gazo in s tem, povejmo naravnost, napove vojno Izraelu in s tem celotnemu Zahodu in tudi ZDA.

Banjac pa se je sinoči na TVS močno čudil, kako je Nobelovo nagrado za mir lahko dobila upornica proti Venezuelskemu komunističnemu diktatorju Nicolasu Maduru María Corina Machado, češ da bi naj to bila skoraj nagrada za Trumpa.

Opisal je, da je: “Zagovornica ostrih ukrepov proti Venezueli, ameriških ukrepov proti Venezueli. Je zagovornica v bistvu brutalne, tudi neoliberalne privatizacije podjetij, državnih podjetij, vključno seveda z naftnimi podjetij v Venezueli. Je zagovornica pravzaprav tudi populistov v Latinski Ameriki, ki vihtijo motorno žago pred svojim ljudstvom.”

Z drugimi besedami: ni komunistka. Kar je problem za Banjaca in TVS.

Na podoben sramoten način šefi Tanji Gobec že nekaj časa “pluralno” izbirajo goste. Njena nedeljska oddaja je kot tudi novinarja Mladine Marcela Štefančiča, direktna posledica politične čistke Roberta Goloba. Nadgraditi bi bilo mogoče to le še tako, če bi ob nedeljah mednarodno in domače dogajanje redno komentirala kar Robert Golob in Tina Golob Gaber osebno.

In ne le njuni odmevi.

Eden iz leve in eden iz desne.

Takšno plurlanost bi pred kamerami TVS lahko zagotavljala tudi Asta Vrečko in Luka Mesec. Eden kot levi, drugi kot desni.

In to za sto milijonov prispevka, ki ga vsi državljani, nazorsko levi in desni, plačujemo za to televizijo in še desetine dodatnih milijonov, koliko našega denarja še dodatna tja nakazuje Robert Golob iz proračuna, vsakič mimo proračunskih načrtov.

Za to bedo.