Pišmeuhovski odnos do državljanov; romski napadi Goloba in Poklukarja ne zanimajo

Piše: Moja Dolenjska

V petek popoldan, kmalu po tistem, ko se je razvedelo, da so romski napadalci v Šentjerneju v prejšnji noči ponovno napadli tamkajšnjega občana in člana civilne iniciative Andreja Brečka (to je bil že drugi napad v roku tedna dni), smo tako na ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja neposredno kot v kabinet predsednika vlade Roberta Goloba poslali več vprašanj.

Več o napadu v Mihovici na območju Šentjerneja lahko preberete na povezavi: Po napadu Romov: “Videti sem bil kot na kolinah”

Tako ministra kot predsednika vlade smo vprašali, ali je policija že izsledila storilca, ki sta na območju Šentjerneja (v Mihovici) poškodovala domačina? Kakšni so ukrepi policije? Ali sta Roma v priporu in kakšno pomoč oz. zaščito policija nudi napadenemu in njegovi družini?

Odgovorov do danes, ponedeljka, 30. junija zjutraj nismo prejeli.

Tudi to kaže na zelo aroganten odnos vladajočih do državljanov. Za Goloba nismo zasledili, kje je bil ob koncu tedna, Poklukar pa je včeraj užival na osrednji prireditvi Psoglavski dni v Sodražici. Zbrane je celo nagovoril.

Gre za zelo malomaren, pišmeuhovski odnos vladajočih do državljanov, ki dokazuje, da eno govorijo, drugo delajo. Boštjan Poklukar je namreč prav v petek dopoldan, 27. julija, ob dnevu policije govoril, da je “varnostne problematike v Sloveniji konec” in da se na ministrstvu ter v policiji pospešeno prilagajajo na novo varnostno realnost. Povedal je, da so sistem notranje varnosti začeli bolj krepiti, ga povezovati in povečevati njegovo odpornost.

“Naš ključni cilj je še naprej ohranjati visoko stopnjo varnosti v Sloveniji ter povečati odpornost pred novimi oblikami varnostnih tveganj in groženj,” je dodal. Pravljice!?

K. R.