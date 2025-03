Pirc Musarjeva očitno vrgla puško v koruzo: išče novega kandidata za varuha človekovih pravic, pri Katarini Bervar Sternad je doživela debakel

Piše: C. R.

Vse kaže, da je predsednica republike Nataša Pirc Musar pri poskusih, da na funkcijo varuha človekovih pravic spravo aktivistko Katarino Bervar Sternad, vrgla puško v koruzo.

Kot so včeraj poročali mediji, je Pirc Musarjeva po četrtem krogu posvetovanj s poslanskimi skupinami ugotovila, da nobeden izmed kandidatov za novega varuha človekovih pravic ne uživa potrebne dvotretjinske podpore oz. 60 glasov poslancev za izvolitev. Predsednica je zato začela z iskanjem novega kandidata, so sporočili iz njenega urada.

Tudi tokratni krog preboja pri kandidatih za novega varuha človekovih pravic ni prinesel, po večmesečnih usklajevanjih pa predsednica ugotavlja, da kljub “izjemnim naporom, vloženim v iskanje dvotretjinske podpore, ki bi zadostovala za čimprejšnje imenovanje novega varuha človekovih pravic” nobeden izmed kandidatov med poslanci ne uživa zadostne podpore za izvolitev, so v sporočilu za javnost zapisali v predsedničinem uradu.

“Predsednica Pirc Musar je zato nemudoma začela z iskanjem novega kandidata ali kandidatke, ker je prepričana, da mora Slovenija kot država, v kateri je spoštovanje človekovih pravic ena od ključnih vrednot, čim prej dobiti varuha človekovih pravic, ki bo to poslanstvo zavzeto in dosledno izpolnjeval,” so ob tem zapisali v uradu predsednice. Hkrati so navedli, da predsednica republike ohranja zaupanje v sposobnost državotvornega ravnanja v dobrobit učinkovitega delovanja neodvisnih državnih institucij.

Javni poziv predsednice k predlaganju kandidatur za varuha se je sicer iztekel sredi oktobra. Prispelo je 14 predlogov možnih kandidatov, med tistimi, ki jih je predsednica uvrstila v ožji krog, pa so bili direktorica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja Katarina Bervar Sternad, vodja diplomatske akademije na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Andraž Zidar, državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Maša Kociper in zagovornik načela enakosti Miha Lobnik.

Med navedenimi je bila predsedničina favoritka Bervar Sternad, za katero je skušala Pirc Musar pridobiti zadostno podporo 60 poslanskih glasov. Poslanske skupine koalicijskih strank Gibanje Svoboda, SD in Levica so po zadnjem krogu posvetovanj sporočile, da so pripravljene podpreti Bervar Sternad. A koalicija sama nima dvotretjinske večine, zato bi kandidatka za izvolitev potrebovala tudi glasove opozicijskih poslancev. Med temi pa kandidatka podpore ne uživa.

Bi pa to uspelo, če bi k projektu morda pristopili poslanci NSi in še kateri od nepovezanih poslancev. Vendar se to ni zgodilo. Očitno je Pirc Musarjeva želela prepričati manjšo od opozicijskih strank, a ji to ni uspelo.

Prejšnjemu varuhu Petru Svetini je sicer mandat že potekel, od 24. februarja je na čelu institucije namestnik varuha Ivan Šelih.

Mandat se je prav tako že iztekel nekdanjemu guvernerju Boštjanu Vasletu, Banko Slovenije trenutno vodi viceguverner Primož Dolenc.