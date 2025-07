Pirc Musarjeva ne zaupa več policiji, po zgledu Goloba želi imeti lastne varnostnike

Piše: C. R.

Očitno bo tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar dobila lastno varovalno službo.

Vlada je uredbo izdala na današnji dopisni seji, na notranjem ministrstvu so jo pripravili po tistem, ko je po premierju Golobu željo po lastnih varnostnikih izrazila tudi predsednica Pirc Musar.

Golob se je za nov način varovanja odločil že kmalu po začetku mandata, kot razlog pa je navedel nezaupanje v delo policije.

Pri predsednici so medtem navedli, da je predlog za ločeno varovanje podala izključno iz organizacijskih razlogov in lažjega usklajevanja. Predlagali so tudi, da se varnostnike predsednice po vzoru veleposlaništev v tujini zgolj začasno prerazporedili in zaposlili v njenem uradu, policija pa bi ohranila nadzor nad njihovim delom.

A z današnjo uredbo se ureditev varovanja predsednika oziroma predsednice države izenačuje z ureditvijo varovanja premierja.

Kot so sporočili iz urada vlade za komuniciranje, morata v skladu z uredbo policija in urad predsednika ter policija in generalni sekretariat vlade skleniti pisni sporazum, s katerim se določi potrebno število policistov, medsebojno obveščanje in uporaba opreme, potrebne za učinkovito izvajanje policijskih pooblastil pri opravljanju varovanja. Urad predsednika oziroma generalni sekretariat vlade lahko zaradi sodelovanja pri varovanju sklepata sporazume tudi z drugimi organi in organizacijami.

Zaradi varovanja se premesti potrebno število policistov s policije na urad predsednika republike oziroma na generalni sekretariat vlade. Že izvedene premestitve policistov ostanejo še naprej v veljavi in varovanje predsednika vlade se še nadalje neprekinjeno izvaja na enak način, kot se je izvajalo po dosedanji uredbi o varovanju predsednika vlade, ki zaradi nove uredbe preneha veljati, še piše v sporočilu.

Vlada je danes izdala tudi uredbo o spremembi in dopolnitvi uredbe o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija. Ta se prilagodi, tako da policija po drugi stopnji varuje osebo, ki opravlja funkcijo predsednika republike, tudi v skladu s predpisom, ki ga za ta namen izda vlada. V skladu s tem predpisom se varujejo tudi družinski člani osebe, ki opravlja funkcijo predsednika republike.

Uredbi sta že objavljeni v uradnem listu, veljati bosta začeli 15. dan po objavi.