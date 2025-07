Peterle v intervjuju za tiskano Demokracijo: »Napoved referenduma o Natu je nedomišljeno in nepotrebno vznemirjanje javnosti«

Piše: Bogdan Sajovic

Z Alojzom Peterletom, predsednikom osamosvojitvene Demosove vlade in predsednikom Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, smo se med drugim pogovarjali o neodgovorni in nesposobni Golobovi vladi, napovedih referenduma o izstopu iz Nata, uničevanju mednarodnega ugleda Slovenije in dvoličnosti levičarjev.

Gospod Peterle, v teh dneh praznujemo obletnico naše osamosvojitve; kako bi ocenili stanje v naši državi?

Pred štiriintridesetimi leti smo doživeli »slovenski skupaj« z osamosvojitveno dinamiko na podlagi plebiscitarne volje, danes smo nevarno polarizirani, skupnih ciljev in zdrave razvojne dinamike ne vidim, vrednotam osamosvojitve nasprotujejo z vrednotami Čebin. Slovenija je v krču, ustavlja se, referendumi pa so postali zadeva zabave.

Kaj je po vaše povod za takšno stanje?

Nedokončana demokratična tranzicija in ideološka spranost možganov. Vladajoče koalicije ne navdihujejo vrednote osamosvojitve. Ne gre samo za ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve. Gre za priklon ideologiji, ki je z revolucionarnim konceptom sovražnika pripomogla k slovenskemu razkolu. Gre za odnos do pridobitev revolucije. To nas vodi v mentalne in vedenjske vzorce pred razglasitvijo države. Takrat smo bili vsi naši, sedaj so eni spet »bolj« naši kot drugi. Tisti, ki se spominjajo žrtev komunistične revolucije, niso »naši«. DEMOS je »prepovedana« beseda. Osamosvojitev ne sme zasenčiti partijskega projekta, ki nam ni prinesel svobode. Podobno se je zgodilo z ignorantskim odnosom do prve svetovne vojne, ki ni smela zasenčiti druge.

Posledica takšnega stanja je, da ljudje zapuščajo našo državo. Zlasti mladi ne vidijo prave prihodnosti v Sloveniji, podjetniki pa odhajajo v bolj naklonjena poslovna okolja v sosednje države. Izginja zaupanje državljanov v našo državo. Zaupanje je bistveno za napredek države in njene družbe.

Ko ste vodili osamosvojitveno vlado, je bil način vladanja precej drugačen …

Nam je šlo za vladanje v duhu skupnega dobrega, ne za obvladovanje. Vodil in enotil nas je skupni cilj. Jaz sem vodil vlado iz šestih različnih strank, ne samo desnih. Tudi del tedanje leve politike je sodeloval v procesu osamosvajanja. Navsezadnje sem imel v vladi več ministrov iz komunističnih vrst oziroma opozicijskih strank. Jožica Puhar, Jelko Kacin, Miha Tomšič in še kdo niso izhajali iz Demosa. Bili so dobri ministri in ponosni, da so delali v osamosvojitveni vladi. Takrat je bila prva Slovenija – »Slovenija first«. Nismo imeli samo skupnih ciljev in dialoške širine, pomembno je, da smo delali v pozitivnem ozračju. Take politične kulture ni poznala nobena poznejša vlada.

Celoten intervju lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!