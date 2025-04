Peter Jančič: Ko sem bil za trenutek na sedežu Lene Grgurevič

Piše: Peter Jančič , Spletni časopis

Privilegij za trenutek sedeti na poslanskem sedežu poslanke Svobode Lene Grgurević, ki velja za veliko bojevnico proti opoziciji, predvsem pa proti SDS in Janezu Janši, sem imel danes, ker so me iz parlamenta povabili na sejo komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti o ustavni spornosti predloga zakona o medijih in napadu na svobodo govora, s temi novostmi.

Razpravo komisije so obstruirali poslanci Svobode, SD in Levice, ki menijo, da se o novem medijskem zakonu sme govoriti le na odboru za kulturo, ki ga oni vodijo in tja vabijo le tisti predstavnike medijev in družbe, ki so jim politično blizu. Odbor za peticije vodi opozicijski poslanec Jože Tanko (SDS), ki je povabil tudi kritike in ne le zagovornike novega zakona o mediju. S tem zakonom nameravajo vladajoči med drugim onemogočiti državno pomoč majhnim spletenim medijem, ki jih ustanavljajo novinarji sami, ko izgubljajo službe zaradi propadanja tiska ali sicer političnih čistk v medijih. Bi pa dodaten denar vladajoči zagotovili bogatim lastnikom propadajočih tiskanih medijev, da bi bili ti uspešnejši na spletu, kjer jim zadnja desetletja tudi slabo gre.

Sedež v DZ Lene Grgurević, ki je bil danes za krajši čas moj Foto P. J.

Med zanimivimi odzivi na predlog zakona v preteklosti je bil, da je zelo ostro vse člene zakona kritiziral odgovorni urednik Dnevnika Miran Lesjak, ki je izkušen profesionalec, ki ne govori na pamet, sodi pa nazorsko na levo, podobno so izjemno kritični pravniki v državnem zboru, ki so spisali skoraj 50 strani opozoril o kršenju ustavne ureditve, nerazumljivih in nelogičnih rešitvah, ki bodo povzročale težave oblasti, medijem, in ljudem v skupnosti.

Eden redkih, ki je zadnje čase zakon pohvalil, je bil Rok Kajzer po tem, ko so ga na Večeru odpustili skupaj z Zoranom Mijatovićem, Jasmino Detela in Borisom Jaušovcem. Kajzer, Detela in Jaušovec so moji nekdanji sodelavci, na Večeru sem kot novinar in urednik delal petnajst let. Kajzer meni, da so bile medijske kritike zakona, ki daje več lastnikom medijev, ki so ga odpustili, in poskušajo onemogočiti projekte odpuščenih, preostre, ker bo denarja z novim zakonom v celoti nekaj več.

Izjemno obsežno kritika zakonodajno pravne službe, in to tudi določb, kako bi vlada po novem lahko ostro finančno kaznovala medije in novinarje, pa tudi navadne ljudi na družabnih omrežjih, če bo pri njih zaznala spodbujanje sovraštva in nestrpnosti na vseh mogočih področjih ali le širjenja tega, je takšno: