Pajdašenje slovenske levičarske elite s Sorosem

Piše: Andrej Sekulović

Tisti, ki Janezu Janši očitajo veleizdajo, se pajdašijo z ljudmi, ki financirajo nevladnike in vplivajo na notranje zadeve naše države. Golob se je leta 2024 srečal s sinom zloglasnega Georgea Sorosa. Kučan je njegovemu očetu podelil državno priznanje. Inštitut Nike Kovač je od Sorosevih prejel na desettisoče dolarjev.

Globoka država je po objavi posnetkov, ki obenem dokazujejo njen obstoj in globoko korupcijo njenih glavnih akterjev, s pomočjo osrednjih medijev šla v protinapad. Nevladniki na čelu z Niko Kovač so nemudoma sklicali novinarsko konferenco, na kateri so predstavili domnevne dokaze, ki naj bi povezovali Janeza Janšo in SDS z izraelskim podjetjem, ki naj bi pridobilo in objavilo posnetke. Celotna levičarska klika, od Goloba do Kovačeve, je začela rohneti o zunanjemu vmešavanju v zadeve Republike Slovenije, ne glede na to, da imajo sami močne povezave v tujini, ki velikokrat vplivajo na njihove odločitve in politične smernice. Golob je Janši celo očital veleizdajo, kar je popolnoma smešno, ne le zato, ker je Janša eden od osamosvojiteljev, temveč tudi zato, ker se je Golob v preteklosti srečeval z ljudmi, ki aktivno financirajo levičarska omrežja z namenom vplivanja na notranje zadeve posameznih držav. Kar naenkrat se levičarjem in globalistom zdi suverenost pomembna, čeprav so sami tisti, ki se požvižgajo nanjo, ko jim to ustreza.

Golobovo pajdašenje s Sorosevim sinom

Robert Golob se je namreč v začetku leta 2024 ob obisku münchenske varnostne konference sestal z enim glavnih predstavnikov globalistične »elite« in financerjem številnih nevladnih organizacij, ki s pomočjo tujega denarja vsiljujejo svojim državam progresivne ideologije. Gre za ameriško-judovskega poslovneža Alexandra Sorosa, ki je sin zloglasnega Georgea Sorosa, ustanovitelja fundacije Odprta družba (Open Society Foundations) in enega osrednjih finančnih podpornikov liberalnega levičarstva povsod po svetu. Golob se je srečal z njegovim sinom po tem, ko je slednji od očeta prevzel vodenje te fundacije. O čem sta se na sestanku pogovarjala in zakaj je Golob sploh sestankoval z njim, ostaja nejasno. Gre pa za voditelja mednarodnega omrežja, ki ima svoje lovke tudi v Sloveniji. Glede na fotografije s sestanka sta Goloba spremljala tudi njegov državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk in slovenska veleposlanica v Nemčiji dr. Ana Polak Petrič. Čeprav naj bi šlo za neformalno srečanje, se ga je udeležila pravzaprav neke vrste slovenska delegacija. Golob in Soros naj bi se pogovarjala o mednarodnih razmerah in stanju v Gazi, kaj več o njunem kramljanju pa ni znano. Vsekakor pa je povedno, da se je Golob, ki očita drugim veleizdajo, srečal s tujcem, čigar fundacija je financirala levičarske nevladnike tudi v Sloveniji.

Kdo je Alexander Soros?

Ne glede na vsebino pogovorov je že dejstvo, da se je Golob sploh srečal s Sorosem, dovolj zgovorno. Alexander Soros je pred nekaj leti prevzel vodenje fundacije Open Society Fundations. Ob tem je tudi eden od ustanoviteljev židovske mednarodne progresivne organizacije Bend the Arc, ki naj bi združevala progresivne Jude in njihove zaveznike po svetu v boju proti rasizmu in antisemitizmu. Je močno kritična do Trumpa, eden njenih ciljev pa je »ameriška prihodnost brez belskega supremacizma« ali, po domače povedano, verjetno kar brez belcev. Alexander Soros je prav tako povezan tudi z Gospodarskim ekonomskim forumom (WEF), ki vsako leto v Davosu organizira srečanje globalistične smetane in političnih voditeljev. Soros mlajši je bil namreč leta 2018 izbran za mladinskega globalnega voditelja in je sodeloval v nekaterih programih foruma. Nekoč je o svojem očetu dejal, da je »v več kot tridesetih letih filantropije vedno podpiral vse, ki so na obrobju družbe – od posameznikov LGBTQIA do beguncev, odvisnikov in spolnih delavk –, ter se je vedno boril proti etničnemu, verskemu in rasnemu sovraštvu v vseh njegovih oblikah«. Soros mlajši seveda sledi svojemu očetu, pod njunim domnevnim bojem za strpnost pa se skriva obsežna mašinerija za financiranje tistih, ki hočejo odstraniti meje, preplaviti Evropo s tujci in uničiti tradicionalne vrednote.

Lovke Odprte družbe tudi v Sloveniji

Fundacija Odprta družba, ki jo je Soros nasledil od očeta, daje vsako leto sredstva skupinam in posameznikom, ki naj bi se zavzemali za človekove pravice, enakost in demokratične prakse. Lahko bi trdili, da slednje s svojim financiranjem in posrednim vmešavanjem v nacionalne države sicer bolj spodkopava kot podpira. Prav tako vlaga v strateške načrte in je v neposrednem stiku tudi z vladami in voditelji, ki naj bi jih spodbujal, da ustvarjajo pozitivne spremembe. Je šlo za to na sestanku z Golobom? Ga je Soros malce spodbujal, kako naj vlada Sloveniji? No, kar se tiče Slovenije, je fundacija Odprta družba finančno podpirala predvsem Mirovni inštitut, ki je bil z njo intimno povezan, in pa seveda Inštitut 8. marec, ki je v obdobju 2021–2025 od Sorosa prejel skupno okoli 300.000 dolarjev. Če so v letu 2021 prejeli le 25.000 dolarjev, so v volilnem letu 2022 prejeli kar več kot trikrat višji znesek, 80.000 dolarjev, za namen »angažiranja državljanov in redemokratizacije Slovenije«. Z drugimi besedami – za zagotavljanje zmage »Soroseve opcije«. Zatem je inštitut v letu 2023 prejel kot splošno podporo kar 250.000 dolarjev. V letih 2024 in 2025 pa je od Sorosevega omrežja prejel okoli 70.000 evrov na leto. Ob tem si Nika Kovač drzne govoriti o suverenosti in druge obtoževati tujega vmešavanja v volitve. Sicer fundacija Odprta družba po Evropi finančno in programsko podpira lokalne nevladnike, ki pomagajo migrantom in beguncem pri dostopu do pravne pomoči in zdravstvenih storitev ter pri integraciji v skupnost. Na svoji spletni strani prav tako izrecno navaja, da si prizadeva odpraviti diskriminacijo in opolnomočiti skupnosti LGBTQI+ po svetu skozi podporo zagovorniškim skupinam, lokalnim aktivistom in organizacijam, »ki delujejo za enakost in človekove pravice«.

Soros prejel slovensko državno odlikovanje

Sicer pa je treba vedeti, da je Golob pri svojem pajdašenju s Sorosem mlajšim le nadaljeval politiko botra rdeče buržoazije Milana Kučana, ki je Sorosu starejšemu leta 2000 izročil državno odlikovanje. George Soros je od Kučana takrat prejel častni znak svobode Republike Slovenije, ki naj bi si ga po Kučanovi oceni zaslužil zaradi svojih zaslug pri spodbujanju in razvijanju odprte demokratične in humane družbe v današnjem svetu, kot tudi zaradi zaslug pri uveljavljanju odprte, strpne in razsvetljene civilne družbe v Sloveniji. Takrat je Soros tudi zelo pokroviteljsko pohvalil Slovenijo, da postaja strpna država, in se veselil tega, da bo kmalu vstopila v Evropsko unijo. Kučan pa mu je pihal na dušo o tem, kako Soroseva knjiga O globalizaciji spodbuja »intelektualni premislek o svetu«. Med leti 1992 in 2000 je v Sloveniji delovala tudi uradna izpostava njegove fundacije, ukinil pa jo je zato, ker naj v Sloveniji ne bi bila več potrebna. A pravzaprav so njene lovke še vedno prisotne preko bolj pritlehnega usmerjanja in financiranja t. i. »nevladnikov«.