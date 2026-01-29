Padlega ministra Brežana spakirali na vrh Triglavskega narodnega parka

Piše: Spletni časopis

Vlada je poslanca Svobode in nekdanjega ministra Uroša Brežana tik pred iztekom mandata parlamenta imenovala za direktorja Javnega zavoda Triglavski narodni park za štiri leta, in sicer od 30. januarja 2026 do 29. januarja 2030, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Zapisali so, da so pri imenovanju upoštevala njegove strokovne kompetence ter dolgoletne izkušnje na področju varstva narave in upravljanja prostora. Pomembno vlogo je imelo, še trdijo, tudi njegovo poglobljeno poznavanje okoljskih izzivov in lokalnega prostora, ki ga je pridobil kot dolgoletni župan Občine Tolmin. V vladi Roberta Goloba je bil Brežan od 1. junija 2022 minister za okolje, 24. januarja 2023, po ustanovitvi petih dodatnih ministrstev, pa še minister za naravne vire in prostor. 4. oktobra 2023 je odstopil kot minister zaradi spora s premierom in se vrnil v državni zbor. Za december je ta mesec Brežan dobil bruto 4.616 evrov poslanske plače.

Vlada je danes tudi podprla, da bi na predlog poslancev vladnih strank Nataše Avšič Bogovič, Meire Hot in Mateja Tašner Vatovca uvedli dodaten državni praznik, in sicer »dan Triglava«, ki bi ga obeleževali vsako leto 7. avgusta, in da to ne bi bil dela prost dan. 7. avgusta leta 1895 je župnik Jakob Aljaž postavil stolp na vrhu Triglava, ki je najvišje ležeče gorsko zavetišče v Sloveniji.