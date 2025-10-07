e-Demokracija
Oprostilno sodbo v sodni farsi Trenta pišejo že neverjetnih 172 dni!

FokusSlovenija
foto: arhiv MD

“V sodni farsi Trenta je bila oprostilna sodba po 20 letih od začetka izrečena 18. aprila 2025. Pisno bi morala biti izdana v 30 dneh. Danes smo 7. oktobra 2025. Minilo je že 172 dni, sodbe pa še vedno ni. Ob julijski urgenci odvetnika so s sodišča odgovorili, da bo najkasneje avgusta. Nekdo se na vsak način trudi, da bi zadeva zastarala pred pravnomočnostjo. Kje je sodni nadzor?”

Tako je na omrežju X zapisal Janez Janša, zoper katerega je globoka država v zadnjih desetletjih uvedla najmanj dva politično-sodna konstrukta, imenovana Patria in Trenta.

Oba primera sta na sodiščih padla, v primeru Patrie so poskrbeli, da je stvar zastarala, s čimer so preprečili obravnavo na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP). Podobno v zastaranje zdaj vodijo tudi primer Trenta. Sojenje v tem primeru, v katerem je bil Janez Janša oproščen, je potekalo na sodišču v Celju.

V tem montiranem sodnem procesu so mrcvarili Janeza Janšo, Branka Kastelica, nekdanjega direktorja Imosa, in Klemna Gantarja. Celjsko okrožno sodišče je oprostilo vse tri. Senat je ugotovil, da tožilec Boštjan Valenčič ni dokazal očitkov. O tem je bilo na ustni obravnavi odločeno 18. aprila 2025, sodbe v pisni obliki pa še vedno ni.
Sodnica Cvetka Posilovič (na sredini), oprostilno sodbo piše že skoraj pol leta, po zakonu jo bi morala izdati v 30 dneh. (vir: X)

 

Sodišče v Celju, na sredini tožilec Boštjan Valenčič

Vir: X

M. D.

