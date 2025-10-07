Oprostilno sodbo v sodni farsi Trenta pišejo že neverjetnih 172 dni!

“V sodni farsi Trenta je bila oprostilna sodba po 20 letih od začetka izrečena 18. aprila 2025. Pisno bi morala biti izdana v 30 dneh. Danes smo 7. oktobra 2025. Minilo je že 172 dni, sodbe pa še vedno ni. Ob julijski urgenci odvetnika so s sodišča odgovorili, da bo najkasneje avgusta. Nekdo se na vsak način trudi, da bi zadeva zastarala pred pravnomočnostjo. Kje je sodni nadzor?”

Tako je na omrežju X zapisal Janez Janša, zoper katerega je globoka država v zadnjih desetletjih uvedla najmanj dva politično-sodna konstrukta, imenovana Patria in Trenta.

Oba primera sta na sodiščih padla, v primeru Patrie so poskrbeli, da je stvar zastarala, s čimer so preprečili obravnavo na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP). Podobno v zastaranje zdaj vodijo tudi primer Trenta. Sojenje v tem primeru, v katerem je bil Janez Janša oproščen, je potekalo na sodišču v Celju.

V tem montiranem sodnem procesu so mrcvarili Janeza Janšo, Branka Kastelica, nekdanjega direktorja Imosa, in Klemna Gantarja. C eljsko okrožno sodišče je oprostilo vse tri . Senat je ugotovil, da tožilec Boštjan Valenčič ni dokazal očitkov. O tem je bilo na ustni obravnavi odločeno 18. aprila 2025, sodbe v pisni obliki pa še vedno ni.

Vir: X

M. D.