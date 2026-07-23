Okostnjaki padajo iz omar: poslovanje “po domače” odkrito tudi na ministrstvu za izobraževanje, izginilo 133 milijonov evrov

Piše: G. B.

Po pregledu izvrševanja proračuna je bil na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino ugotovljen primanjkljaj 133 milijonov evrov do konca leta, so sporočili iz omenjenega ministrstva.

Po pregledu izvrševanja državnega proračuna je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ugotovilo, da do konca leta primanjkuje približno 133 milijonov evrov. Minister za izobraževanje, znanost in mladino dr. Borut Rončević je ob tem poudaril: »Stanje je alarmantno. To niso sredstva za nove projekte ali dodatne ambicije ministrstva. Ugotovljeni primanjkljaj je resen in zaskrbljujoč.«

Največji del primanjkljaja predstavlja področje osnovnih in srednjih šol, kjer primanjkuje 111,6 milijona evrov. Na področju visokega šolstva primanjkljaj znaša 21,3 milijona evrov, od tega 20 milijonov evrov za zakonske obveznosti financiranja visokega šolstva in 1,3 milijona evrov za raziskovalno infrastrukturo FAIR.

Ministrstvo je pregledalo vse možnosti notranjih prerazporeditev in racionalizacije znotraj svojega finančnega načrta. Z notranjimi prerazporeditvami je ministrstvo zagotovilo približno 20 milijonov evrov za pokritje najnujnejših potreb. Kljub temu ostaja odprt primanjkljaj v višini približno 113 milijonov evrov, ki ga z obstoječimi proračunskimi sredstvi ni več mogoče pokriti.

To je seveda samo eden od primerov, kako je prejšnja vlada z denarjem delala “po domače”, sedanja ekipa pa je v roke dobila razsulo.