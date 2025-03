Oglasil se je Lech Wałęsa: “Z grozo smo spremljali pogovor v Ovalni dvorani”

Piše: C. R.

Nekdanji poljski predsednik in Nobelov nagrajenec za mir Lech Wałęsa ter še 38 nekdanjih političnih zapornikov poljskega komunističnega režima od ZDA po srečanju Trump-Zelensky zahtevajo spoštovanje memoranduma iz Budimpešte. Njegovo odprto pismo predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, ki je bilo objavljeno na FB, je v nadaljevanju:

Spoštovani gospod predsednik,

Vaš pogovor s predsednikom Ukrajine Volodimirjem Zelenskim smo spremljali z grozo in neodobravanjem. Vaša pričakovanja glede izkazovanja spoštovanja in hvaležnosti za materialno pomoč, ki jo Združene države zagotavljajo Ukrajini, ki se bori proti Rusiji, se nam zdijo žaljiva. Hvaležnost gre junaškim ukrajinskim vojakom, ki prelivajo kri v obrambo vrednot svobodnega sveta. Oni so tisti, ki že več kot 11 let umirajo na frontnih črtah v imenu teh vrednot in neodvisnosti svoje domovine, ki jo je napadla Putinova Rusija.

Ne razumemo, kako voditelj države, ki je simbol svobodnega sveta, tega ne vidi.

Zgrozilo nas je tudi dejstvo, da nas je vzdušje v Ovalni pisarni med tem pogovorom spominjalo na tisto, ki se ga dobro spominjamo z zaslišanj varnostne službe in iz sodnih dvoran komunističnih sodišč.

Tudi tožilci in sodniki, ki jih je naročila vsemogočna komunistična politična policija, so nam razlagali, da imajo v rokah vse karte, mi pa nobene. Od nas so zahtevali, da prenehamo s svojimi dejavnostmi, in trdili, da zaradi nas trpi na tisoče nedolžnih ljudi. Odvzeli so nam svobodo in državljanske pravice, ker nismo hoteli sodelovati z oblastmi in jim nismo izkazovali hvaležnosti. Pretreseni smo, da ste na podoben način ravnali s predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Zgodovina 20. stoletja kaže, da se je vsakič, ko so Združene države želele ohraniti distanco do demokratičnih vrednot in svojih evropskih zaveznikov, to končalo z grožnjo njim samim.

Predsednik Woodrow Wilson je to razumel, ko se je leta 1917 odločil vključiti Združene države v prvo svetovno vojno.

Predsednik Franklin Delano Roosevelt je to razumel, ko se je po napadu na Pearl Harbor decembra 1941 odločil, da se bo vojna za obrambo Amerike poleg na Pacifiku odvijala tudi v Evropi, in sicer v zavezništvu z državami, ki jih je napadel Tretji rajh.

Spomnimo se, da brez predsednika Ronalda Reagana in ameriške finančne podpore ne bi bilo mogoče doseči razpada imperija Sovjetske zveze. Predsednik Reagan se je zavedal, da je v Sovjetski zvezi in državah, ki jih je osvojila, trpelo na milijone zasužnjenih ljudi, vključno s tisoči političnih zapornikov, ki so za svoje žrtvovanje pri obrambi demokratičnih vrednot plačali s svobodo. Njegova veličina je bila med drugim v tem, da je brez oklevanja označil ZSSR za „imperij zla“ in se proti njemu odločno boril. Zmagali smo in spomenik predsedniku Ronaldu Reaganu danes stoji v Varšavi nasproti veleposlaništva ZDA.

Gospod predsednik, materialna pomoč – vojaška in finančna – ne more biti enakovredna krvi, prelite v imenu neodvisnosti in svobode Ukrajine, Evrope in celotnega svobodnega sveta. Človeško življenje je neprecenljivo; njegove vrednosti ni mogoče meriti z denarjem. Hvaležnost gre tistim, ki žrtvujejo svojo kri in svobodo. Za nas, ljudi iz „Solidarnosti“, nekdanje politične zapornike komunističnega režima, ki je služil Sovjetski zvezi, je to očitno.

Pozivamo Združene države, naj izpolnijo jamstva, ki so jih skupaj z Veliko Britanijo zagotovile v Budimpeštanskem memorandumu iz leta 1994, v katerem je bila izrecno zapisana zaveza, da bodo branile nedotakljivost ukrajinskih meja v zameno za opustitev jedrskega orožja. Ta zagotovila so brezpogojna: niti z besedo ni omenjeno, da bi takšno pomoč obravnavali kot gospodarsko izmenjavo.

Lech Wałęsa, nekdanji politični zapornik, vodja Solidarnosti, predsednik Tretje poljske republike

Sledi še 38 podpisnikov, vsi nekdanji politični zaporniki in aktivisti Solidarnosti