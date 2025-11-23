(ODZIVI NA REFERENDUM) Primc: Zmagalo je sočutje; SDS: Preprečen eden najbolj nevarnih projektov sedanje vlade

Dodal je, da je kultura življenja premagala kult smrti. “Z zmago na referendumu bomo vsi, in še posebej bolniki, invalidi in upokojenci lahko preživeli mirne adventne in božične praznike,” je zapisal v izjavi za javnost. Primc se je zahvalil vsem, ki so prispevali, da je v Sloveniji zmagalo življenje.

V SDS so v prvem odzivu na izide današnjega referenduma ocenili, da je zmagalo življenje. Volivci so pokazali, “da je življenje sveto in nedotakljivo”, je ocenila poslanka Alenka Jeraj in dodala, da so njihovi glasovi zaustavili “enega najbolj nevarnih projektov te vlade”. Podpredsednik stranke Aleš Hojs pričakuje odstop premierja Roberta Goloba .

“Rekli smo ne zakonu, ki bi normaliziral pomoč pri samomoru, ne razgradnji osnovnih etičnih temeljev, na katerih stoji naša civilizacija, ne poskusu, da iz našega prostora izgine svetost človeškega življenja. Vladi Roberta Goloba smo danes dali jasno vedeti, da smo narod, ki svoje starše spoštuje in jih ne vidi kot breme ali misli, da ima smolo, ker so še živi,” je v izjavi za medije dodala Jeraj, ko je postalo jasno, da so volivci na današnjem referendumu zavrnili zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Dodala je, da “narod, ki ceni življenje, ne bo nikoli poražen”. Je pa Jeraj opozorila, da se “ta bitka ni končala danes, to je šele začetek”. Od vlade sedaj pričakujejo, da uredi, kar je potrebno, torej paliativno oskrbo za vse.

Hojs pa je ocenil, da bo imel ta referendum tudi neke politične posledice. “Ob tako veliki volilni udeležbi, kot je bila na današnjem referendumu, je gotovo ta rezultat zelo velika nezaupnica aktualni koaliciji,” je ocenil. Pričakoval bi, da “bo predsednik vlade z jutrišnjim dnem podal svoj odstop”, je dodal.

Po njegovem mnenju se tudi vse bolj jasno kaže, da SDS lahko računa na ustavno večino razuma, “torej na tisto večino, ki jo v naslednjem mandatu nedvomno potrebujemo, da bomo ne zgolj ta zakon, ampak vse nebuloze, ki jih je skozi štiri leta Golobova vlada uzakonjala, ljudi silila in tako naprej, odpravili”.