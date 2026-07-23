Odziv na kandidaturo Luke Mesca: “Na čem delaš? Povej mi eno stvar, ki si jo ustvaril z lastnimi rokami”

Piše: Celjski glasnik

Največ o delavskih pravicah in pravicah poštenih državljanov v Sloveniji največ, kot kaže, vesta Luka Mesec in stranka Levica.

Oziroma sami so prepričani, da o vsem tem vedo največ, kljub temu, da vse od leta 2012 dokazujejo, da jim je edini cilj prisesanost na državni proračun in delo za rdečo elito. Zaradi tega je tudi največja ironija, ko Luka Mesec govori o tem kako bo on delal za državljani in sedaj naj bi delal za prebivalce Ljubljane.

Pravi @LukaMesec! Kandidiral bom v Ljubljani za župana, v mestu, kjer sem študiral, kjer že 20 let živim in DELAM??? Luka, ne me basat!!! Delaš??? Kaj delaš? Povej mi eno stvar, da si s svojimi rokami ustvaril, zaslužil en, še enkrat, EN JEBENI OJRO!!! pic.twitter.com/BZdOWyLK8U — Aksel Roze🎤 (@hooooogar) July 15, 2026

Dobro se je spomniti, kako je isti Luka mesec leta 2022 govoril, da imajo pripravljene lopate, da bodo zagnali gradbene projekte za gradnjo stanovanj. A ker jim je delo tako “blizu”, so v štirih letih pokazali, da lopato poznajo samo v besedni zvezi v resnici pa dlje od besed ter državnega proračuna ne pridejo. Vendar je sedaj ravno Luka Mesec prepričan, da bi bil primeren kandidat za župana Ljubljane, ker bi on delal za ljudi. Poudarek je na delal.

Zaradi takšnih besed ljudje opozarjajo, da imata Luka Mesec in delo bolj malo skupnega. Eden od odzivov na kandidaturo je tako bil: “Pravilno, @LukaMesec! Kandidiral bom za župana v Ljubljani, v mestu, kjer sem študiral, kjer že 20 let živim in delam??? Luka, ne spravljaj me v sranje!!! Ali delaš??? Na čem delaš? Povej mi eno stvar, ki si jo ustvaril z lastnimi rokami, zaslužil si eno, ŠE ENO PREKLETO EVRO!!!”