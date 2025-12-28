Očitno so se botri ušteli, ko so se odločili za Golobov »drugi mandat«

Piše: Gašper Blažič

Začelo se je tako rekoč zadnje trimesečje pred parlamentarnimi volitvami. Povsem jasno je, da bo šlo na vse ali nič. A globoki državi ne gre vse po načrtih, prej nasprotno.

Zadnja dogajanja v režimskih medijih namreč kažejo, da se Vladimirju Prebiliču, ki ga je hotel Milan Kučan uporabiti kot pomočnika pri sestavljanju nove Golobove koalicije, ne piše nič dobrega, saj ni sprejel povabila »velikega botra«, da bi sestavljal skupno listo s SD, katere član je bil Prebilič v mlajših letih. V istem času pa se režimski mediji in javnomnenjske agencije trudijo obdržati psihološki videz Roberta Goloba kot absolutnega prvaka in zelo verjetnega premierja za prihodnja štiri leta.

Politkomisar RTV Janković

A glavno vprašanje je, kaj se ta hip dogaja v zakulisju. Ni namreč skrivnost, da je zelo pomemben dejavnik v tej zgodbi predvsem ljubljanski župan Zoran Janković, ki predstavlja glavno vez med Kučanom in Golobom. Prihodnje leto bodo namreč tudi lokalne volitve, Janković pa bo zaokrožil dvajset let svojega županovanja, pri čemer ni povsem jasno, ali bo nadaljeval to pot ali se bo umaknil med »strice iz ozadja«. Nekaj pa je jasno: Janković se je v zadnjem času zaradi korupcijskih dejanj znova znašel na »ražnju« in bil celo povabljen v oddajo Tarča, a tja ni prišel. Namesto tega je raje pisal predsednici uprave RTVS Nataliji Gorščak, ki se je v zadnjem času proslavila kot propalestinska aktivistka, ko je umaknila slovensko kandidaturo na Eurosongu 2026 na Dunaju, kajti če bo tam Izrael, nas ne bo zraven. No, s tem je pokazala, da sledi interesom vladajoče politike in tudi v Jankovićevem primeru ni bilo nič drugače. Janković je v pismu, ki ga je poslal Gorščakovi, med drugim popljuval voditeljico Tarče Eriko Žnidaršič, s čimer je njena usoda verjetno zapečatena, a to je bilo znano že prej, saj so se na RTV odločili, da v letu 2026 ne želijo več imeti »senzacionalistične« Tarče. Jankovićevo pismo je bilo tako samo pika na i. Ljubljanski župan je Žnidaršičevo celo obtožil, da želi »v svoji oddaji ne le prevzeti vloge sodišča, ampak nanj celo izvajati nedopusten pritisk«. To pomeni, da je oddaja Tarča tako rekoč ulica, ki zahteva linč. No, ob tem ni odveč omeniti, da se je novinarska ekipa Tarče na načrtovane spremembe odzvala že prej, menijo pa, da je predlog sprememb za ustvarjalce oddaje »nerazumljiv in ponižujoč, saj tej neutemeljeno očita senzacionalizem in zanemarja visoko raven preiskovalnega novinarstva, ki ga oddaja dosega«. Celo nekdanji generalni direktor RTVS Igor Kadunc je zaradi načrtovanih sprememb izrekel nekaj krepkih na račun Gorščakove, ko se je vprašal, ali gre lahko še niže.

V oddaji Odmevi je laže biti »gazda«

Je pa zato Janković samo dan kasneje – istega dne dopoldne je imel nastop pred preiskovalno komisijo o kanalu C0 − gostoval v Odmevih in voditeljici Tanji Starič dal vedeti, da je on »gazda« tudi v medijih, pri čemer je spet natrosil nekaj hudih obtožb na račun Tarče. Predvsem zato, ker naj bi se oddaja ukvarjala tudi z njegovimi družinskimi člani (oba Jankovićeva sinova Damjan in Jure, ki po besedah očka Zorana nista javni osebi). Jankovićeva neposredna brutalnost in napoved skorajšnje politične odstranitve Erike Žnidaršič je bila tako očitna, da je moral nanjo kritično reagirati celo Boris Vezjak, a verjetno šele po tistem, ko je na njegov molk opozoril portal Moja Dolenjska, saj se je Vezjak precej grdo spravil na novinarko Planeta TV Valentino Podplatnik, ker si je upala narediti intervju z Miroslavom Pačnikom, tistim Velenjčanom, ki je Titovemu kipu v tem rudarskem mestu »snel glavo«. Podplatnikova se je seveda odzvala z daljšim zapisom o njenem vsakdanjem novinarskem »janšizmu«, a Vezjaka je verjetno motilo predvsem dejstvo, da je informativna ekipa Planeta TV nedavno prejela Meškovo priznanje za posebne dosežke. Motiv pri Jankoviću in Odmevih pa je bil verjetno drugačen; nastop ljubljanskega župana je bil pravzaprav izjemno robat in prav nič diplomatski, pred javnostjo je razkril pravzaprav več, kot si vladajoči lahko dovolijo. S tem je načrtovalce sprememb koncepta Tarče spravil v zadrego, saj je postalo jasno, da gre za spremembe, ki jih generira vladajoča politika. Če so pretekle stranke tranzicijske levice vsaj poskušale to zaviti v celofan, pri Jankoviću in Golobu tega ni več. Skratka, »depolitizacija« RTV se je v vsem svojem sijaju pokazala prav v tej oddaji v petek, 12. decembra.

Golobovo neartikulirano dretje z odra

A tisti večer to sploh ni bilo vse. Janković in Golob sta bila namreč skupaj na predpraznični zabavi ljubljanskega holdinga, pri čemer je imel Golob na odru govor, v katerem je spomnil, da je ta žur toliko bolj zabaven, ker so dobili božičnice. »In ne pozabi, ne pozabi, ‘uni ta drugi’ vam jo bo pobral, če ne greste na volitve!« se je Golob v slogu prepotentnega popkulturnika drl z odra v slogu »kaj nam pa morejo«. Njegov nastop je morda tudi posledica tega, da Golob živi v nekakšnem mehurčku, v katerem je prepričan, da ga vsi podpirajo in da mu nagrada za dobro delo ne uide. Golob torej postaja vse bolj popadljiv, kot smo že napovedali, vendar na nekoliko svojstven način. Druga plat njegovega hvalisanja z božičnico pa je v tem, da je zaradi rokohitrskega sprejemanja tega ukrepa prišlo do pravega kaosa v javnih financah, saj so se v zadregi znašle predvsem javne ustanove, ki proračunskega izdatka za božičnice niso predvidele. Jasno, saj gre za na horuk sprejet populistični ukrep, ki se mu pridružuje še eden: zakon, ki naj bi »omogočil udeležbo pri dobičku« in zmanjševanje davčnega bremena na dobiček (kar je seveda še toliko bolj pomenljivo, ker gre delno za »neoliberalni« ukrep, ki bi moral razjeziti zlasti Levico). Dejansko pa bo udeležba pri dobičku, kot kažejo razkritja, omogočena zelo majhnemu deležu zaposlenih, mnogi pa mislijo, da bo to splošna boniteta za vse. Koliko veljajo Golobove obljube, se je navsezadnje pokazalo tudi pri tem, da ne glede na Golobovo že kar komično »ropotanje« v Novem mestu policija še vedno nima v rokah storilca, ki je ubil Aleša Šutarja – Aca, edinega do zdaj znanega osumljenca pa je izpustila.

Prebilič želi »tretjo pot«, toda …

Morda je vse to tudi razlog, da se skuša Vladimir Prebilič, evropski poslanec in voditelj novoustanovljene stranke Prerod, čim bolj distancirati ne samo od Goloba, ampak pravzaprav kar od celotne koalicije. Skuša uporabiti bolj »džentelmenski« jezik od Goloba, politično pa se želi uvrstiti v »tretjo pot« med Janezom Janšo in Robertom Golobom (kar pomeni, da Prebilič v marsičem posnema svojega nekdanjega strankarskega šefa Boruta Pahorja, ki je v svojih zgodnjih letih vodenja SD, takrat Združene liste, posvojil agendo britanskih laburistov in njihovega tedanjega vodilnega politika Tonyja Blaira, pa tudi ideologa Anthonyja Giddensa). Toda skok v dialektiko Janša-Golob je pravzaprav že uveljavljena forma, na kateri bazirajo že Logarjevi Demokrati in tudi nekateri mediji, češ da sta oba glavna politika nesprejemljiva in predstavljata dve simetrični polovici. Toda Prebiliču se je ob tem zgodila precej huda nerodnost, saj je pred kratkim tako rekoč zavrnil povabilo Milana Kučana, da bi reševal sedanjo koalicijo. Vendar iz novejše zgodovine vemo, kaj pomeni zavrnitev Kučanovih želja – praktično vedno sledijo posledice in tudi »stiskanje prašnikov«, kot se temu reče v polepšani različici. Zanimivo, že nekaj dni po Prebiličevi košarici Kučanu je sledil njegov poziv k sestanku predstavnikov levih strank, saj da obstaja nevarnost Janševega prihoda na oblast. V intervjuju za Reporter je Prebilič dal vedeti, da si z Jankovićem ni blizu, zaradi tega tudi ne z Golobom. Vendarle pa je mogoče opaziti, da je globoka država že stopila v protiofenzivo in prvo svareče sporočilo je prek časnika Delo Prebiliču poslal nihče drug kot Bogdan Biščak, ki je nedavno poslal na DVK ugovor na izid referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (a mu za zdaj ni uspelo). Bogdan Biščak je še vedno desna roka Gregorja Golobiča, ki se v zadnjem času skoraj ne pojavlja v javnosti, kar pa ne pomeni, da njegov vpliv slabi.

Populizem ne prinaša dobička

Za zdaj Golobu ostane samo še to, da ga režimski mediji prek anket javnega mnenja vzdržujejo v »mehurčku«, vendar se mu to lahko strahovito maščuje. Zadnje ankete, ki jih je na Spletnem časopisu komentiral urednik in novinar Peter Jančič, namreč kažejo, da se razlika med prvo uvrščeno SDS in drugo uvrščeno Svobodo ni zmanjšala, očitno je imela tudi »Titova glava« le kratko sapo. Predvsem zadnje dogajanje škodi Levici, ki jo je dohitela tudi spodletela dolgotrajna oskrba. »Zdi se, da si je Golob težave skuhal, ker se poskuša na vsak način približati SDS in za ta namen žrtvuje partnerje, ki jih propagandno potaplja,« je ob tem zapisal Jančič. In dejansko gre za to, da bolj ko se Golob trudi s populizmi prebiti zid z lastno glavo, bolj postaja »brezglav«. Čaka nas torej zelo vroč januar.