(OBLETNICA KRVAVE MORIJE) Minevata dve leti od brutalnega vdora teroristične organizacije Hamas v Izrael

Piše: C. R.

Danes minevata dve leti od krvoločnega vdora Hamasa v Izrael. Konflikt v Gazi je sprožil vdor Hamasa na jug Izraela 7. oktobra 2023, v katerem so pripadniki te palestinske teroristične organizacije ubili okoli 1200 ljudi, večinoma civilistov, in zajeli približno 250 talcev.

Spomnimo. 7. oktobra 2023 so pripadniki Hamasa vpadli na območje Izraela in sejali smrt po okoliških judovskih naselbinah. Eskalacija spopadov na jugu Izraela je zasenčila praktično vsa druga svetovna žarišča napetosti, vključno z vojno v Ukrajini.

Na današnji dan 7. oktobra so Palestinci kot odgovor na desetletja okupacije in zatiranja izvedli operacijo “Al-Aqsa Storm”.

Ubitih je bilo 1200 izraelskih vojakov* in zajetih 250 izraelskih vojnih ujetnikov**.

*najmlajši star nekaj dni

**najmlajša stara 3 leta pic.twitter.com/qrTBOYKZd0 — ☃️Sergij☢️ (@2021m2021) October 7, 2025

Po prvih dneh, v katerih so Hamasovi militanti masakrirali prebivalstvo po judovskih naselbinah v bližini Gaze ter izstreljevali na tisoče raketnih izstrelkov, se je odzval napadeni Izrael.

Kibbutz Be’eri on October 7, 2023: Hamas members infiltrated the kibbutz near the Gaza border. The footage shows them forcibly taking one adult and two children hostage, as armed Hamas members and accompanying Palestinians overrun the community. pic.twitter.com/mzT5L5OsUk — Joe Truzman (@JoeTruzman) October 6, 2025

Izraelska vojska je v odzivu sprožila obsežno ofenzivo na Gazo. Hamas in Izrael sta doslej sklenila le dva dogovora o prekinitvi ognja, ki pa nista pripeljala do trajne rešitve spora. Mirovna prizadevanja so prejšnji teden vendarle dobila nov zagon, ko je predsednik ZDA Donald Trump predstavil nov načrt za končanje konflikta, ki predvideva osvoboditev talcev, konec operacij izraelskih sil, njihov postopen umik iz enklave in okrepljeno dostavo pomoči. Sledila bi razorožitev Hamasa in prehod na začasno mednarodno upravo.

Delegaciji Izraela in Hamasa bosta jutri v Šarm el Šejku začeli s pogovori o tehničnimi izpeljavi vrnitve talcev.https://t.co/YOfwWTzhJM pic.twitter.com/itIkgnSaou — ☃️Sergij☢️ (@2021m2021) October 5, 2025

Izrael je načrt že podprl. Hamas pa je v odzivu sporočil, da je pripravljen izpustiti vse talce in predati upravo nad Gazo tehnokratskim oblastem, glede drugih točk načrta pa da si želijo dodatnih pogajanj. V Egiptu so medtem v ponedeljek stekli pogovori o mirovnem načrtu za Gazo. Ti se danes nadaljujejo in bi lahko trajali nekaj dni. A v uspešnost pogovorov verjamejo le redki.