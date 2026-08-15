Na praznik Marijinega vnebovzetja bodo Marijina svetišča polna

Marijino vnebovzetje po pojasnilu Slovenske škofovske konference pomeni poklon ženi. Bog je namreč Marijo, ženo in mater, poveličal v nebesih. Katoliška cerkev s praznovanjem tega praznika poudarja dostojanstvo in poklicanost vsake žene. Marijino vnebovzetje je hkrati praznik upanja, saj sporoča, da je Marija kot ena izmed ljudi dosegla polnost življenja, ki ga kristjani vidijo v večnosti. Poleg tega praznik v verujočih poglablja upanje, da si človek s prizadevanji za zemeljski napredek že pripravlja večno bivanje.

Poslanica predsednika vlade 🇸🇮 @JJansaSDS ob današnjem prazniku: Praznik Marijinega vnebovzetja, poimenovan tudi veliki šmaren, je že stoletja del naše duhovne in kulturne dediščine ter s tem slovenske narodne identitete. Mnoge cerkve, romarske poti in ljudski običaji pričajo o… pic.twitter.com/sBbu9ENFvg — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) August 15, 2026

Po napovedih vremenoslovcev bo današnji dan jasen in vroč. Glede na to vsem, ki bodo šli k maši na prostem, svetujejo zaščito pred soncem, s seboj pa naj imajo tudi steklenico vode.

Na cestah je pričakovati povečan promet, zato naj vozniki vozijo strpno in previdno, vožnjo pa naj prilagodijo prometnim razmeram. Okoli Marijinih svetišč pričakujejo gnečo, zato naj obiskovalci sledijo oznakam in navodilom zlasti glede parkirnega režima.

Bogoslužja slovenskih škofov ob Velikem šmarnu

V nadaljevanju objavljamo spored svetih maš in drugih slovesnosti, ki jih bodo slovenski škofje vodili ob prazniku Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta 2026.

Škofija Murska Sobota

Soboški škof dr. Janez Kozinc bo na predvečer praznika, 14. 8. ob 20. uri, vodil somaševanje v župniji Grad na Goričkem. Po maši bo procesija ob prepevanju litanij Matere Božje z lučkami.

Na dan praznika bo maševal v Turnišču ob 10. uri.

Škofija Celje

V soboto, 15. avgusta 2026, ob 9.00 bo upokojeni mariborski nadškof msgr. dr. Marjan Turnšek v Olimju vodil slovesno procesijo z Najsvetejšim in Marijinim kipom po vasi. Po procesiji bo daroval slovesno sveto mašo.

V soboto, 15. avgusta 2026, ob 10.00 bo celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž v romarskem svetišču v Petrovčah daroval osrednjo praznično sveto mašo.

V soboto, 15. avgusta 2026, ob 10.00 bo upokojeni celjski škof msgr. Stanislav Lipovšek v podružnični cerkvi sv. Marije Vnebovzete v Marija Dobju v župniji Dramlje daroval sveto mašo.

V soboto, 15. avgusta 2026, ob 10.00 bo upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar daroval sveto mašo v cerkvi Marije Vnebovzete v Koprivnici (župnija Koprivnica).

V nedeljo, 16. avgusta 2026, ob 12.00 bo celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž ob godu sv. Roka daroval sveto mašo pri kapelici sv. Cirila in Metoda na Molički peči.

Nadškofija Maribor

V petek, 14. avgusta 2026, ob 20.00 bo upokojeni mariborski nadškof msgr. dr. Marjan Turnšek na Prihovi vodil slovesne večernice, nato pa procesijo z Marijinim kipom in lučkami.

V petek, 14. avgusta 2026, ob 19.00 bo nadškof dr. Ivan Jurkovič, apostolski nuncij v Kanadi, v Marijinem svetišču na Gorci v Malečniku daroval praznično sveto mašo.

V petek, 14. avgusta 2026, ob 20.00 bo mariborski nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl DJ v baziliki Marije Zavetnice s plaščem na Ptujski Gori daroval sveto mašo. Po njej bo procesija z lučkami ob petju litanij Matere Božje.

V soboto, 15. avgusta 2026, ob 10.00 bo mariborski nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl DJ v baziliki Marije Zavetnice s plaščem na Ptujski Gori daroval slovesno sveto mašo.

Škofija Koper

Msgr. dr Peter Štumpf SDB bo ob prazniku Marijinega vnebovzetja maševal 14. avgusta ob 19.30 v Strunjanu in 15. avgusta ob 10.00 na Sveti Gori.

Upokojeni škof msgr. dr. Jurij Bizjak bo 15. avgusta maševal ob 10.00 v Logu pri Vipavi.

Nadškofija Ljubljana

Na predvečer praznika Marijinega vnebovzetja, v petek, 14. avgusta 2026, bo ob 20.00 ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore OFM daroval slovesno sveto mašo v romarski cerkvi na Sveti Gori. Po sveti maši bo procesija z milostno podobo in lučkami.

Na praznik Marijinega vnebovzetja, v soboto, 15. avgusta 2026, bodo škofje ljubljanske nadškofije vodili naslednje slovesnosti:

Ob 10.00 bo na Brezjah, pred baziliko in narodnim svetiščem Marije Pomagaj sveta maša in ponovna slovesna izročitev slovenskega naroda Božji materi Mariji. Sveto mašo bo daroval ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore OFM.

Ob 9.00 bo škof msgr. dr. Franc Šuštar daroval sveto mašo v Javorju pri Litiji.

Ob 10.00 bo škof msgr. dr. Anton Jamnik daroval sveto mašo v župniji Prihova.

Škofija Novo mesto