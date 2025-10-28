O romski problematiki se je oglasil tudi Kučan, sporočil je tole …

Piše: C. R.

Nekdanji predsednik republike Milan Kučan je po sobotnem napadu v Novem mestu pozval k podpori stališč in ukrepov, ki so jih sprejeli v Novem mestu in v vladi. Ob 35-letnici romskega društva Romani Union je v Murski Soboti poudaril, da samo obsodba in kratkoročno ukrepanje ne bosta dovolj, in pozval k razmisleku, kako naprej.

Kučan je hkrati opomnil, da nasilje nima narodnosti. “Pa vendar. Samo obsodba in kratkoročno ukrepanje ne bosta dovolj. Tudi ne more biti opravičilo za to, da kot družba nismo, še posebej ne upravljalci države in odločevalci v lokalnih skupnostih vsa leta nazaj storili dovolj za učinkovito upravljanje pereče romske problematike in za preprečevanje nasilja,” je poudaril.

Dodal je, da je lahko tragičen dogodek v Novem mestu tudi priložnost, da se vprašamo, “kako smo zabredli tako daleč” in predvsem za razmislek, kako naprej. Prepričan je, da je ta razmislek še posebej pomemben, saj bi lahko sprejemanje hitrih kratkoročnih ukrepov pod pritiskom sedanjega negativnega razpoloženja do Romov vodilo stran od nujnih in premišljenih sistemskih rešitev in spodbujalo sklicevanje protestnih shodov, pozive k oboroževanju, vzdušje hujskaštva, nestrpnosti in izrednih razmer, celo represije.

“Kam vodi slednje, pa imamo Slovenci boleče izkušnje iz poslednjih let življenja v nekdanji skupni državi Jugoslaviji, imajo pa ga tudi naše narodne manjšine v sosednjih državah,” je dejal. Ob tem je izrazil bojazen, da bi dogajanje na posameznih območjih jugovzhodne Slovenije služilo obsojanju, zavračanju in pogromom nad celotno romsko skupnostjo v Sloveniji, ki živi sicer v različnih pogojih in z različno tradicijo, in bi tako izničil vse dosežke v integriranju Romov v večinsko slovensko družbo.

Poudaril je, da so se ob isti veljavni zakonodaji tako za Prekmurje kot za Dolenjsko odnosi do romske manjšine v obeh pokrajinah razvijali v povsem različne smeri. Prekmurje dokazuje, da je sožitje mogoče.

“Hkrati pa izkušnje povedo tudi, da takih rezultatov ni mogoče uresničiti čez noč in brez vztrajnega prizadevanja in odgovornosti obeh strani in vseh ravni, od državne do lokalne, še posebej pa ne brez tistih, ki imajo v rokah vse vzvode moči, da skozi delovanje dokažejo, da so tudi socialna, izobraževalna, pravna, pravosodna, zakonodajna in druga ukrepanja pri uresničevanju teh načel v korist tako manjšine kot večine, ker so v korist mirnega in varnega sobivanja,” je sklenil.

Odziv sledi sobotnemu napadu v Novem mestu, v katerem je umrl 48-letnik. Policija je za zdaj v zvezi s tem prijela 21-letnega osumljenca, pripadnika romske skupnosti, preiskovalni sodnik pa mu je v ponedeljek odredil pripor. Dogodek je šokiral javnost v Novem mestu in drugod po državi ter povzročil tudi politični pretres. Odstopila sta pravosodna ministrica Andreja Katič in notranji minister Boštjan Poklukar, opozicija pa k odstopu poziva celotno vlado. Ta se je lotila priprave radikalnih ukrepov, ki jih je po nedeljskem obisku v Novem mestu napovedal premier Golob.