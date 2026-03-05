O čem je sinoči Tanja Fajon kramljala s Kučanom? Ne boste verjeli …

Piše: Gašper Blažič

Včeraj smo že poročali, da ima zunanja ministrica očitno veliko časa. Ali pa ima takšne priložnosti, da jih ne sme izpustiti. In dogodkov, na katerih je kot aktiven gost prisoten Milan Kučan, se pač ne izpusti.

Čeprav aktualna ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon nima več obveznosti z vodenjem stranke, bo tudi tokrat kandidirala za poslanko na listi SD. Te dni ima sicer na svojem ministrstvu “bruko” zaradi kaotične evakuacije Slovencev z Bližnjega vzhoda. Morda tudi zato, ker ji je to v tem trenutku “drugorazredna tema” – in ob tem ne preseneča, da je Golobova vlada najela letalo po “receptu” Mojce Seliškar Toš in njenega nekdanjega šefa Danila Turka.

Kakorkoli že, včeraj zvečer je Fajonova v Ljubljani v Kazina Jazz Clubu na omizju Varnost 2035: Slovenija v svetu negotovosti gostila prvega predsednika Republike Slovenije Milana Kučana. Razprava je potekala v času zaostrenih mednarodnih razmer, v času ko se z napadom ZDA in Izraela na Iran neti nov konflikt na Bližnjem vzhodu s posledicami globalnih razsežnosti, med tem ko se humanitarna situacija v Gazi ne izboljšuje, vojna v Ukrajini pa še traja že četrto leto, so sporočili iz SD.

Tanja Fajon je poudarila, da trenutne krize jasno kažejo, kako krhek je lahko mednarodni sistem in kako pomembno je, da države dosledno branijo mednarodno pravo. »Če želimo svet, ki temelji na pravilih, morajo pravila veljati za vse. Kršitve mednarodnega humanitarnega prava in napadi na civilno prebivalstvo morajo biti obravnavani enako, ne glede na to, kdo jih stori,« je poudarila. Kučan je opozoril, da imajo majhne države največ koristi od sveta, ki temelji na pravilih in sodelovanju. »Slovenija mora ostati dejavna v mednarodnih organizacijah, braniti multilateralizem in podpirati dialog kot edino trajno pot do miru,« je poudaril.

Razprava se je dotaknila tudi notranje odpornosti države. Sogovornika sta poudarila, da varnost ni le vprašanje vojske in diplomacije, temveč tudi socialne stabilnosti, dostopa do stanovanj, kakovostnega zdravstva, izobraževanja in zaupanja v institucije. Varnost Slovenije v prihodnjih desetletjih bo temeljila na državi, ki je trdno povezana z mednarodnim okoljem preko EU in OZN z razvejano mejo partnerstev, dosledno brani mednarodno pravo in hkrati gradi notranjo družbeno odpornost.

No, eno je teorija, drugo pa resničnost. Po tistem, ko je neslavno propadla usmeritev sedanje vlade k “jedrni Evropi” in ko je Tanja Fajon pred prihodom v vlado še v vlogi evropske poslanke “špecala” prejšnjo vlado evropski javnosti zaradi domnevnega rušenja “vladavine prava”, sedaj poskušajo javnost prepričati s floskulami o mednarodnem pravu ter kako je Slovenija odigrala pozitivno vlogo v globalnih konfliktih. Obenem pa zamolčijo bistveno: da je OZN že dolgo časa samo še tiger brez zob, kar se je pokazalo že v času balkanskih vojn, kjer je mir prinesel šele poseg zveze Nato ter namestitev njegovih sil namesto poprejšnjih “modrih čelad” OZN. Tako OZN nikakor ni mogla spraviti v red niti Madurovega režima v Venezueli, niti ajatolske kamarile v Iranu. Slednja bo skoraj zanesljivo padla v kratkem, potem ko je skoraj 50 let predstavljala grožnjo za svetovni mir. Da je zunanjapolitična sramota Slovenije še večja, pa kaže naslanjanje Golobove vlade na dejanja španske levičarske vlade, ki jo vodi Pedro Sanchez, sicer hud kritik ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

In ko smo že pri napadih na civilno prebivalstvo, velja spomniti, kako je svetovna levica “snedla jezik”, ko se je izkazalo, da so iranske rakete na območju Izraela zadele tudi mnoge palestinske cilje, tudi bolnišnico v vzhodnem Jeruzalemu. Kar je samo dokaz njene nedoslednosti.