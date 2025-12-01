Novo titoistično neuvrščeno potovanje Tanje Fajon! Slovenska zunanja politika našla sorodnega duha v tanzanijskem nepotizmu

Piše: A. G.

Ne dolgo nazaj je slovenska ministrica Tanja Fajon obiskala Tanzanijo, državo, ki jo vodi predsednica Samia Suluhu Hassan, voditeljica, ki je v zadnjih mesecih postala globalna tema zaradi vse bolj očitnega vzorca kadrovanja oziroma nepotizma. Po mednarodnih poročilih naj bi v vrhu tanzanijske politike sedeli njeni bližnji sorodniki in družinski prijatelji. Zato ni presenetljivo, da je bil tak režim slovenski zunanji ministrici očitno blizu, saj tudi domača politika rada zaposluje in nagrajuje “svoje”, kar smo lahko opazovali pri številnih kadrovskih menjavah in imenovanjih, ki so se bolj kot na strokovnost naslanjala na pripadnost in lojalnost.

Ko se ministrica Tanja Fajon z navdušenjem srečuje z voditeljico, ki svojo vlado sestavlja iz sorodnikov in osebnih znancev, je težko spregledati podobnost političnih praks. predsednica Samia Suluhu Hassan je namreč svojo vlado sestavila tako: Minister za finance je njen svak, minister za zdravje njen zet, namestnica ministrice za izobraževanje njena hči, v parlamentu sedi druga hči, minister za obrambo je dolgoletni družinski znanec in posrednik pri družinskih porokah, namestnica ministra za delo pa je njena nečakinja.

Takšen sistem imenovanj je sprožil burne razprave o tem, ali Tanzanijo vodi moderna demokracija ali pa režim, ki je navzven urejen, znotraj pa zgrajen na osebnih vezah.

Fajonova bi krepila sodelovanje

Spomnimo, da je Tanja Fajon ob obisku Tanzanije poudarila izjemne gospodarske priložnosti. Ocenila je, da je Tanzanija najhitreje rastoče afriško gospodarstvo in zanimiv trg za slovenska podjetja na področju energetike, digitalne tehnologije, upravljanja z vodami, zelene ekonomije in prehranske varnosti, pri tem pa je še dodala še željo po krepitvi političnega dialoga in meddržavnega sodelovanja. Predstavila je državo kot strateškega partnerja in priložnost za Slovenijo.

Prav zaradi takih izjav dobiva obisk povsem drugačno razsežnost. Če je vrh države, ki jo obiskujemo, očitno prežet z nepotizmom, takšno navdušenje nad sodelovanjem postane signal, da se slovenska politika brez posebnih pomislekov približuje režimom, kjer so najvišje funkcije privilegij družinskih povezav in osebne lojalnosti.

To ni le notranji problem Tanzanije, ampak očitno tudi vprašanje politične etike tudi za državo, ki se odloča, s kom in na kakšen način se povezuje. Če se ministrica navdušeno slika in govori o napredku države, medtem ko ta istočasno postavlja sorodnike na strateška mesta, je težko spregledati, da svojo zunanjepolitično kredibilnost postavlja v isti okvir: nagrajevanje lastnih, dajanje prednosti zaprtim krogom in povsem spregledana razlika med demokratičnimi vrednotami in realnostjo oblasti, ki jih ne upošteva.

Je Tanzanija res zanimiva za slovenska podjetja?

Ob tem je treba dodati še dejstvo, ki popolnoma razgradi trditev ministrice, da je Tanzanija zanimiv trg za slovenska podjetja na področju energetike, digitalne tehnologije, upravljanja z vodami, zelene ekonomije in prehranske varnosti. Statistika jasno kaže, da je blagovna menjava med državama komaj zaznavna in da se celoten obseg trgovine že leta giblje le okoli nekaj milijonov evrov, kar predstavlja manj kot 0,005 odstotka celotnega slovenskega izvoza. Slovenija v Tanzanijo izvozi predvsem farmacevtske in medicinske pripomočke ter nekaj tehnične opreme, kar pomeni, da gre za omejen in zelo specializiran segment, ki ga poganjajo globalni dobaviteljski tokovi, ne pa politični obiski. Hkrati je uvoz iz Tanzanije komaj pol milijona evrov letno in zajema predvsem kmetijske pridelke ter tekstil, kar je ekonomsko zanemarljivo.

EU Tanzaniji ukinila 156 milijonov evrov

Celotna situacija pa je še bolj pomenljiva, ker je Evropska unija pred nekaj dnevi Tanzaniji ukinila 156 milijonov evrov razvojne pomoči za leto 2026.

Razlog je pomanjkanje zaupanja v transparentnost, nadzor in vodenje javnih sredstev. EU je torej jasno sporočila, da politična zgradba ni sprejemljiva platforma za porabo evropskih sredstev.